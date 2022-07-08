Як приготувати пишну запіканку без борошна та соди: суперпростий рецепт (відео)
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Полунична запіканка виходить дуже ніжною
Сирна запіканка — ідеальний варіант сніданку або перекусу. Поки не закінчився сезон полуниці, можна доповнити десерт цією смачною ягодою. Важливо, що для приготування знадобляться прості продукти. При цьому борошно і сода, як і у випадку з шоколадним брауні, не потрібна. Зате завдяки крохмалю запіканка буде неймовірно пишною.
Як пише "Телеграф", рецептом полуничної сирної запіканки ділиться фудблог під ніком komashchuk_ksu в Instagram. За словами кулінара, десерт має дуже ніжну текстуру і виходить надзвичайно смачним.
Складові:
- Кисломолочний сир — 1 кг
- Цукор – 150-200 г
- Крохмаль – 50 г
- Яйця – 6 шт.
- Полуниця — 500 г
Спосіб приготування:
- Збити блендером сир, цукор, крохмаль та яйця.
- Викласти у форму сирну масу та полуницю.
- Випікати при 180 градусах приблизно годину (через 30 хвилин накрити фольгою).
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачні сирники без борошна. Смак та аромат цього старого доброго десерту порадують і дорослих, і дітей. А також ми ділилися рецептом розкішного торта без випічки, який легко приготувати влітку.