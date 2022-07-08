Як приготувати пишну запіканку без борошна та соди: суперпростий рецепт (відео)

Полунична запіканка виходить дуже ніжною

Сирна запіканка — ідеальний варіант сніданку або перекусу. Поки не закінчився сезон полуниці, можна доповнити десерт цією смачною ягодою. Важливо, що для приготування знадобляться прості продукти. При цьому борошно і сода, як і у випадку з шоколадним брауні, не потрібна. Зате завдяки крохмалю запіканка буде неймовірно пишною.

Як пише "Телеграф", рецептом полуничної сирної запіканки ділиться фудблог під ніком komashchuk_ksu в Instagram. За словами кулінара, десерт має дуже ніжну текстуру і виходить надзвичайно смачним.

Складові:

Кисломолочний сир — 1 кг

Цукор – 150-200 г

Крохмаль – 50 г

Яйця – 6 шт.

Полуниця — 500 г

Спосіб приготування:

Збити блендером сир, цукор, крохмаль та яйця. Викласти у форму сирну масу та полуницю. Випікати при 180 градусах приблизно годину (через 30 хвилин накрити фольгою).

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