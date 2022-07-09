Полтавські галушки: суддя "МастерШеф" поділився секретами приготування української страви (відео)

Ярославський поділився рецептом галушок з курячим м'ясом

Готуємо українські страви! Тільки нещодавно кулінар Євген Клопотенко ділився рецептом знаменитого яворівського пирога, як його колега Володимир Ярославський розповів, як приготувати не менш популярну в Україні страву — полтавські галушки.

Рецептом відомої страви шеф-кухар поділився у себе на сторінці в Інстаграмі. "З того, що я знаю галушки бувають 2 видів: звичайні — подають з будь-яким рагу або фаршировані — найбільше зустрічав з фаршем з ліверу і цибулі. Я даю тісто на галушки, як основу і зроблю їх з куркою — це смачно і дуже по-нашому", — відмітив Ярославський.

Як приготувати полтавські галушки — простий рецепт

Спочатку готуємо рагу з курки:

3 великих стегна курки (600 г м’якоті)

200−240 г цибулі

олія для смажіння

80 г сметани

чебрець, сіль та перець

Приготування:

Стегенця зачищаємо від шкірки й кісток, нарізаємо шматками приблизно 2 на 2 см і обсмажуємо їх на олії. Важливо класти шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішати їх, а почекати, поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка. Після цього перегортаємо шматки на іншу сторону. Гарно підрум'янене м’ясо перекладаємо у сотейник, а на тій самій пательні обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Вогонь має бути нижче від середнього, а цибуля має вийти духмяна і рум’яна. За бажанням, додайте чебрець. Готову цибулю додаємо до курки у сотейник, заливаємо водою чи бульйоном на 1−2 см вище, ніж продукт, і ставимо томитися на 1−1,5 години на маленькому вогні. В середині процесу приготування додаємо сіль та перець, а наприкінці, коли частина рідині вже випарувалася, додаємо домашню сметану (20−25%) й тушкуємо доти, доки цибуля розтомиться у соус.

Інгредієнти для тіста:

250 г кислого кефіру або простокваші

1 маленьке яйце

350 г борошна

сіль та 6 г соди

Приготування:

Кефір змішуємо з яйцем та сіллю, додаємо просіяне борошно й соду і замішуємо швидко тісто. Відкладаємо його буквально на 10 хвилин відпочити. Тим часом готуємо "пароварку" — каструлю з марлею та мискою зверху. З тіста формуємо "джгути" діаметром 2 см і нарізаємо їх поперек шматочками, які трішки присипаємо борошном. Готуємо на пару 2 хвилини. Відкидаємо у посудину трохи змащену олією. Коли всі галушки готові, з'єднуємо їх з рагу і тушкуємо 3−5 хвилин. Наприкінці додаємо зелень кропу та цибулі. При необхідності можна тушкувати трохи довше, або доливати бульйон, щоб утворився саме соус.

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