Як приготувати неймовірно пишний бісквіт, який завжди виходить (відео)
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Смачнющий бісквіт дуже легко зробити в мультиварці
Пишний та високий бісквіт – гордість будь-якої господині. Приготувати його дуже просто, якщо знати перевірений рецепт. Причому випікати тісто можна не в духовці, адже в спеку зовсім не хочеться включати духовку. Ідеальною альтернативою стане мультиварка. У ній можна готувати будь-що, зокрема випічку.
Як передає "Телеграф", рецептом ідеального бісквіту ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму Youtube-каналі. За її словами, цей бісквіт завжди вдається високим і пишним. Кулінар радить готувати його влітку, щоб не включати духовку в спеку. Крім того, дітям дуже подобаються ягоди, їх можна використовувати для декору торта.
Складові:
- яйця – 5 шт.
- сіль — щіпка
- цукор – 180 г
- ванільний цукор — 1 п.
- борошно — 140 г
- розпушувач – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Білки збити із сіллю до створення піни. Додавати по ложці цукор, продовжуючи збивати до формування густої та пишної маси. Поступово добавляти жовтки. В кінці додати борошно і розпушувач й акуратно перемішати.
- Викласти бісквітне тісто у чашу мультиварки. Дно чаші мультиварки попередньо потрібно застелити пергаментом, а стіни змастити маслом.
- Випікати на режимі випікання 1 годину 20 хвилин. Вийняти гарячий бісквіт, перевернувши на тарілку, охолодити.
- Для декору можна використовувати цукрову пудру та будь-які літні ягоди.
Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати шикарний літній десерт за 10 хвилин і що додати в пиріжки, щоб вони не черствіли.