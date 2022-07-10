Як приготувати неймовірно пишний бісквіт, який завжди виходить (відео)

Смачнющий бісквіт дуже легко зробити в мультиварці

Пишний та високий бісквіт – гордість будь-якої господині. Приготувати його дуже просто, якщо знати перевірений рецепт. Причому випікати тісто можна не в духовці, адже в спеку зовсім не хочеться включати духовку. Ідеальною альтернативою стане мультиварка. У ній можна готувати будь-що, зокрема випічку.

Як передає "Телеграф", рецептом ідеального бісквіту ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму Youtube-каналі. За її словами, цей бісквіт завжди вдається високим і пишним. Кулінар радить готувати його влітку, щоб не включати духовку в спеку. Крім того, дітям дуже подобаються ягоди, їх можна використовувати для декору торта.

Складові:

яйця – 5 шт.

сіль — щіпка

цукор – 180 г

ванільний цукор — 1 п.

борошно — 140 г

розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Білки збити із сіллю до створення піни. Додавати по ложці цукор, продовжуючи збивати до формування густої та пишної маси. Поступово добавляти жовтки. В кінці додати борошно і розпушувач й акуратно перемішати. Викласти бісквітне тісто у чашу мультиварки. Дно чаші мультиварки попередньо потрібно застелити пергаментом, а стіни змастити маслом. Випікати на режимі випікання 1 годину 20 хвилин. Вийняти гарячий бісквіт, перевернувши на тарілку, охолодити. Для декору можна використовувати цукрову пудру та будь-які літні ягоди.

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