Смачніше ніж у KFC: рецепт найсмачніших курячих крилець і картоплі по-селянськи

Подавати страву можна відразу з мангалу, ідеально зі свіжими овочами.

Необов’язково ходити в різні ресторани та кафе, типу McDonalds або KFC, щоб поласувати їхніми фірмовими стравами. Як приготувати найсмачнішу картоплю фрі ми вже писали раніше, а тепер ділимося з вами рецептом смажених на мангалі курячих крилець, а також картоплі по-селянськи. Повірте, це набагато смачніше, ніж у KFC.

Кулінарний блогер larisa_valerievna_ у своєму блозі в Інстаграм розповіла, як приготувати крильця так, щоб вони вийшли шалено смачними, соковитими, з апетитною хрусткою скоринкою. А картопля буде м’якою і ніжною всередині, а зовні — з рум’яною скоринкою.

Курячі крильця на мангалі і картопля по-селянськи: рецепт

Інгредієнти:

Курячі крильця

Молода картопля

Рослинна олія

Спеції

Спосіб приготування:

Крильця замаринуйте в улюблених спеціях. Картоплю очистіть від шкірки і просушіть. У казан налийте приблизно 1 літр олії і добре розігрійте. В ідеалі масло повинне кипіти. Після того відправте в казан крильця і смажте їх до золотистого кольору. Після того, як крила будуть готові, їх потрібно дістати, і в той же казан відправте картопля. Також смажте її до золотистого кольору. Спеції можна використовувати будь-які. За бажанням можна посипати картоплю зеленню та свіжим часником.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом домашніх хот-догів, який виходять дуже смачними та ситними.