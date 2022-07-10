Як приготувати розсипчасту кашу з пшона: корисні хитрощі від досвідчених кулінарів

Знаючи ці хитрощі можна приготувати смачну пшоняну кашу.

Часто буває так, що в процесі приготування каша виходить занадто сухою, або навпаки сильно в’язкою і жирною. Ми вже розповідали, як приготувати гречку, щоб вона не нагадувала злиплу кашку, а тепер ділимося з вами хитрощами у приготуванні каші з пшона.

Досвідчені кулінари рекомендують промивати всі види крупи, проте для цієї мети здебільшого використовується холодна вода. Проте з пшоном така обробка не спрацює, пише belnovosti. Що тоді робити?

Як приготувати розсипчасту пшоняну кашу

Перед варінням пшоно необхідно залити окропом і почекати дві хвилини. Потім воду потрібно злити, і тільки після цього промити крупу "традиційним" способом холодною водою.

Важливо у приготуванні дотримуватися правильних пропорцій: на склянку крупи беріть не більше двох склянок води. Цукор чи сіль потрібно додавати одразу.

А ось олія додається лише через десять хвилин після того, як вода почне кипіти.

Важливий момент! Ідеальна каша з пшона вариться без кришки.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла, з чим краще вживати гречану кашу для максимальної користі.