Що додають у фарш господині, у яких незмінно виходять соковиті котлети
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Якщо слідувати класичному рецепту, то котлети не завжди виходять соковитими
Багато господинь знає, що не варто додавати в котлети деякі звичні нам продукти. Наприклад, такі інгредієнти як молоко та яйця роблять страву більш жорсткою. Однак є такі продукти, які навпаки, додають котлетам соковитості, через що вони виходять ще смачнішими.
Щоб надати фаршу потрібну консистенцію та покращити якість страви, необхідно додати у фарш або соду, або вершкове масло. Про це пише belnovosti.
Що додати у фарш, щоб котлети вийшли соковитими
Сода
Всього одна щіпка соди не тільки здатна зробити фарш соковитішим, але й усунути будь-які неприємні відтінки смаку.
Вершкове масло
Воно покращує смак та консистенцію м’ясних котлет. Просто заморозьте невеликий шматочок вершкового масла, подрібніть на тертці і додайте до складу фаршу. Завдяки цьому інгредієнт рівномірно розподілиться, що зробить котлети неймовірно соковитими та смачними.
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