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Що додають у фарш господині, у яких незмінно виходять соковиті котлети

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати соковиті котлети
Як приготувати соковиті котлети

Якщо слідувати класичному рецепту, то котлети не завжди виходять соковитими

Багато господинь знає, що не варто додавати в котлети деякі звичні нам продукти. Наприклад, такі інгредієнти як молоко та яйця роблять страву більш жорсткою. Однак є такі продукти, які навпаки, додають котлетам соковитості, через що вони виходять ще смачнішими.

Щоб надати фаршу потрібну консистенцію та покращити якість страви, необхідно додати у фарш або соду, або вершкове масло. Про це пише belnovosti.

Що додати у фарш, щоб котлети вийшли соковитими

Сода

Всього одна щіпка соди не тільки здатна зробити фарш соковитішим, але й усунути будь-які неприємні відтінки смаку.

Вершкове масло

Воно покращує смак та консистенцію м’ясних котлет. Просто заморозьте невеликий шматочок вершкового масла, подрібніть на тертці і додайте до складу фаршу. Завдяки цьому інгредієнт рівномірно розподілиться, що зробить котлети неймовірно соковитими та смачними.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.

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#Рецепти #Котлети