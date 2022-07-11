Ідеальна страва для спекотного літа: рецепт холодника, який втамує спрагу
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Український холодний борщ готується дуже просто і виходить дуже смачно
Такий холодний суп освіжає, охолоджує і насичує. А ще він корисний і не викликає тяжкості у шлунку.
Про це пише кулінарний блогер Вікторія. Український холодний борщ, який ще називається холодник, можна заправляти кефіром, натуральним йогуртом, квасом або сироваткою. Все як в окрошці, але яскравіше і по-іншому смакує.
Як приготувати холодник
Інгредієнти для холодника:
- 800 мл жирного кефіру
- 4 невеликих варених буряків
- 2 свіжих огірки
- 4 варених яйця
- 2 варені картоплини
- кріп
- сіль
Інгредієнти для запашних грінок:
- чорний хліб
- олія
- часничок
Приготування:
- Для холодника усе ріжемо та змішуємо. Можна натерти, можна порізати, як кому подобається.
- Поливаємо кефіром і ставимо в холодильник. Або ж їмо одразу.
- Для грінок хліб потрібно підсмажити на сковорідці або в духовці і намастити часничком.
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