Ідеальна страва для спекотного літа: рецепт холодника, який втамує спрагу

Український холодний борщ готується дуже просто і виходить дуже смачно

Такий холодний суп освіжає, охолоджує і насичує. А ще він корисний і не викликає тяжкості у шлунку.

Про це пише кулінарний блогер Вікторія. Український холодний борщ, який ще називається холодник, можна заправляти кефіром, натуральним йогуртом, квасом або сироваткою. Все як в окрошці, але яскравіше і по-іншому смакує.

Як приготувати холодник

Інгредієнти для холодника:

800 мл жирного кефіру

4 невеликих варених буряків

2 свіжих огірки

4 варених яйця

2 варені картоплини

кріп

сіль

Інгредієнти для запашних грінок:

чорний хліб

олія

часничок

Приготування:

Для холодника усе ріжемо та змішуємо. Можна натерти, можна порізати, як кому подобається. Поливаємо кефіром і ставимо в холодильник. Або ж їмо одразу. Для грінок хліб потрібно підсмажити на сковорідці або в духовці і намастити часничком.

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