Рус

Ідеальна страва для спекотного літа: рецепт холодника, який втамує спрагу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
132
Холодник готується с простих продуктів
Холодник готується с простих продуктів

Український холодний борщ готується дуже просто і виходить дуже смачно

Такий холодний суп освіжає, охолоджує і насичує. А ще він корисний і не викликає тяжкості у шлунку.

Про це пише кулінарний блогер Вікторія. Український холодний борщ, який ще називається холодник, можна заправляти кефіром, натуральним йогуртом, квасом або сироваткою. Все як в окрошці, але яскравіше і по-іншому смакує.

Як приготувати холодник

Інгредієнти для холодника:

  • 800 мл жирного кефіру
  • 4 невеликих варених буряків
  • 2 свіжих огірки
  • 4 варених яйця
  • 2 варені картоплини
  • кріп
  • сіль

Інгредієнти для запашних грінок:

  • чорний хліб
  • олія
  • часничок

Приготування:

  1. Для холодника усе ріжемо та змішуємо. Можна натерти, можна порізати, як кому подобається.
  2. Поливаємо кефіром і ставимо в холодильник. Або ж їмо одразу.
  3. Для грінок хліб потрібно підсмажити на сковорідці або в духовці і намастити часничком.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати знамениті полтавські галушки.

Теги:
#Рецепти #Супи #Борщі України