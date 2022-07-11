Як краще заморожувати вишню на зиму: з кісточками чи без

Якщо ви не хочете возитися з консервацією, ягоди та фрукти можна просто заморозити.

Літо — це час ягід та різних фруктів. Багато домогосподарок, щоб у осінні та зимові холоди повернути трохи тепла у свій будинок, консервую різні варення та компоти, або ж просто заморожують ягоди, щоб потім з ними готувати. Раніше ми писали, як заморожувати полуницю та малину, щоб вона залишилася цілою, а тепер розповімо про секрети при заморожуванні вишень.

Варто зазначити, що після заморожування в ягодах зберігається більше вітамінів, ніж під час приготування джемів, варення або компотів, пише prostoway. Однак перед тим, як заморожувати вишні, потрібно визначитися як це краще зробити: з кісточкою або без. Також не зайвим буде дізнатися про лайфхак проти "злипання" ягід між собою.

Як правильно заморожувати вишню

Перше, що потрібно вирішити, це з якою метою ви заморожуєте вишню. Якщо на компоти, то кісточки можна не діставати, а якщо для різної випічки — краще кісточку витягти. Як заморожувати ягоди з і без кісточки:

з кісточкою — вишню досить просто помити, перебрати, висушити, розфасувати та відправити у морозильну камеру.

без кісточок — вишню спочатку помийте, переберіть та видаліть кісточки. Після цього висушіть, розкладіть по пакетах або контейнерах і покладіть в морозилку.

Лайфхак, щоб не злиплися ягоди

Щоб вишні не злипалися при заморожуванні, потрібно провернути маленький трюк. Після підготовки їх потрібно розкласти в один шар окремо один від одного на дошці та підморозити. Потім ягоди можна зібрати та скласти в пакетики чи лотки.

Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.