Як швидко замаринувати помідори на зиму без стерилізації: відмінний рецепт (відео)
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Мабуть, це найшвидший спосіб консервування томатів
Період "закруток" на зиму продовжується. Один із найпопулярніших овочів для закривання – помідор. Якщо ви хочете закрити томати дуже швидко, то просто замаринуйте їх за цим рецептом без стерилізації.
Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб консервації помідорів на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Помідори, заготовлені за цим рецептом, виходять трохи солодкуватими. За словами кулінара, приготувати смачну зимову закуску дуже просто.
Інгредієнти в розрахунку на три літрові банки:
- 2 кг помідорів
- листя вишні
- листя смородини
- петрушка
- 3 гвоздики
- 15 чорних горошків перцю
- 3 лаврові листи
- 2 цибулі
Для маринаду:
- 375 г цукру
- 1 ст. ложка солі
- 100-120 мл оцту
Спосіб приготування:
- Виберіть помідори середньої величини. Добре промийте їх. У якості спецій підготуйте лист смородини, лист вишні, цибулю, петрушку, перець, гвоздику і лавровий лист.
- Укладіть спеції на дно банки. Наповніть банку помідорами. Далі залийте помідори в банці окропом і залиште охолонути на 15 хвилин.
- Коли вода трохи охолола, злийте рідину в каструлю, додайте сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет.
- Після того, як маринад закипів, залийте банки з помідорами.
- Закрийте банки, укутайте, наприклад, рушником, і дайте охолонути.
Раніше "Телеграф" розповідав, що заготовити томати на зиму можна і в сушеному вигляді. Рецептом в’ялених помідорів, який освоїть кожен, ми ділилися раніше.