Як швидко замаринувати помідори на зиму без стерилізації: відмінний рецепт (відео)

Мабуть, це найшвидший спосіб консервування томатів

Період "закруток" на зиму продовжується. Один із найпопулярніших овочів для закривання – помідор. Якщо ви хочете закрити томати дуже швидко, то просто замаринуйте їх за цим рецептом без стерилізації.

Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб консервації помідорів на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Помідори, заготовлені за цим рецептом, виходять трохи солодкуватими. За словами кулінара, приготувати смачну зимову закуску дуже просто.

Інгредієнти в розрахунку на три літрові банки:

2 кг помідорів

листя вишні

листя смородини

петрушка

3 гвоздики

15 чорних горошків перцю

3 лаврові листи

2 цибулі

Для маринаду:

375 г цукру

1 ст. ложка солі

100-120 мл оцту

Спосіб приготування:

Виберіть помідори середньої величини. Добре промийте їх. У якості спецій підготуйте лист смородини, лист вишні, цибулю, петрушку, перець, гвоздику і лавровий лист. Укладіть спеції на дно банки. Наповніть банку помідорами. Далі залийте помідори в банці окропом і залиште охолонути на 15 хвилин. Коли вода трохи охолола, злийте рідину в каструлю, додайте сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет. Після того, як маринад закипів, залийте банки з помідорами. Закрийте банки, укутайте, наприклад, рушником, і дайте охолонути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заготовити томати на зиму можна і в сушеному вигляді. Рецептом в’ялених помідорів, який освоїть кожен, ми ділилися раніше.