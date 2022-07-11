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Як швидко замаринувати помідори на зиму без стерилізації: відмінний рецепт (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мариновані помідори – топова зимова страва
Мариновані помідори – топова зимова страва

Мабуть, це найшвидший спосіб консервування томатів

Період "закруток" на зиму продовжується. Один із найпопулярніших овочів для закривання – помідор. Якщо ви хочете закрити томати дуже швидко, то просто замаринуйте їх за цим рецептом без стерилізації.

Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб консервації помідорів на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Помідори, заготовлені за цим рецептом, виходять трохи солодкуватими. За словами кулінара, приготувати смачну зимову закуску дуже просто.

Інгредієнти в розрахунку на три літрові банки:

  • 2 кг помідорів
  • листя вишні
  • листя смородини
  • петрушка
  • 3 гвоздики
  • 15 чорних горошків перцю
  • 3 лаврові листи
  • 2 цибулі

Для маринаду:

  • 375 г цукру
  • 1 ст. ложка солі
  • 100-120 мл оцту

Спосіб приготування:

  1. Виберіть помідори середньої величини. Добре промийте їх. У якості спецій підготуйте лист смородини, лист вишні, цибулю, петрушку, перець, гвоздику і лавровий лист.
  2. Укладіть спеції на дно банки. Наповніть банку помідорами. Далі залийте помідори в банці окропом і залиште охолонути на 15 хвилин.
  3. Коли вода трохи охолола, злийте рідину в каструлю, додайте сіль та цукор. Доведіть до кипіння і додайте оцет.
  4. Після того, як маринад закипів, залийте банки з помідорами.
  5. Закрийте банки, укутайте, наприклад, рушником, і дайте охолонути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заготовити томати на зиму можна і в сушеному вигляді. Рецептом в’ялених помідорів, який освоїть кожен, ми ділилися раніше.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Консервація