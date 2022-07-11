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Чудові котлети з кабачків, які залишаються смачними навіть на 2-3 день: суперпростий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Котлети з кабачків дуже ситні
Котлети з кабачків дуже ситні

Кабачкові котлети розлетяться, як насіння

Кабачок — король цього сезону, з якого можна приготувати безліч страв, у тому числі кабачкові нагетси. Ще один варіант подати кабачки — зробити з них овочеві котлети. На гарнір до "м’яса" ідеально підійде кус-кус.

Як передає "Телеграф", рецептом кабачкових котлет із кус-кусом ділиться Youtube-канал "Кус кус". За словами кулінарів, приготувати котлети з кабачків та гарнір із кус-кусу з овочами досить просто. До речі, на близькосхідній кухні цей салат називається табуле.

Складові:

  • 2 кабачки
  • 4 яйця
  • тертий пармезан — 50 г
  • борошно — 200 грамів
  • петрушка — 1 пучок
  • зелена цибуля — 1 пучок
  • кус-кус — 1 пачка
  • 1 свіжий огірок
  • 1 помідор
  • сіль перець
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Кус-кус залити окропом.
  2. Цукіні натерти на тертці. Також натерти сир. З кабачків добре віджати сік, змішати із сиром.
  3. Додати нарізану цибулю, яйця, трохи борошна і ретельно перемішати. Викласти на розпечену сковорідку і посмажити котлети.
  4. Кус-кус змішати з нарізаним помідором, огірком і зеленню за смаком.

Раніше "Телеграф" писав, що додати до кабачкових млинців, щоб вони вийшли ідеальними. Цей рецепт опанує навіть новачок у кулінарній справі.

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#Рецепт #Кабачки