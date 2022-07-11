Чудові котлети з кабачків, які залишаються смачними навіть на 2-3 день: суперпростий рецепт (відео)

Кабачкові котлети розлетяться, як насіння

Кабачок — король цього сезону, з якого можна приготувати безліч страв, у тому числі кабачкові нагетси. Ще один варіант подати кабачки — зробити з них овочеві котлети. На гарнір до "м’яса" ідеально підійде кус-кус.

Як передає "Телеграф", рецептом кабачкових котлет із кус-кусом ділиться Youtube-канал "Кус кус". За словами кулінарів, приготувати котлети з кабачків та гарнір із кус-кусу з овочами досить просто. До речі, на близькосхідній кухні цей салат називається табуле.

Складові:

2 кабачки

4 яйця

тертий пармезан — 50 г

борошно — 200 грамів

петрушка — 1 пучок

зелена цибуля — 1 пучок

кус-кус — 1 пачка

1 свіжий огірок

1 помідор

сіль перець

олія для смаження

Спосіб приготування:

Кус-кус залити окропом. Цукіні натерти на тертці. Також натерти сир. З кабачків добре віджати сік, змішати із сиром. Додати нарізану цибулю, яйця, трохи борошна і ретельно перемішати. Викласти на розпечену сковорідку і посмажити котлети. Кус-кус змішати з нарізаним помідором, огірком і зеленню за смаком.

Раніше "Телеграф" писав, що додати до кабачкових млинців, щоб вони вийшли ідеальними. Цей рецепт опанує навіть новачок у кулінарній справі.