Чудові котлети з кабачків, які залишаються смачними навіть на 2-3 день: суперпростий рецепт (відео)
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Кабачкові котлети розлетяться, як насіння
Кабачок — король цього сезону, з якого можна приготувати безліч страв, у тому числі кабачкові нагетси. Ще один варіант подати кабачки — зробити з них овочеві котлети. На гарнір до "м’яса" ідеально підійде кус-кус.
Як передає "Телеграф", рецептом кабачкових котлет із кус-кусом ділиться Youtube-канал "Кус кус". За словами кулінарів, приготувати котлети з кабачків та гарнір із кус-кусу з овочами досить просто. До речі, на близькосхідній кухні цей салат називається табуле.
Складові:
- 2 кабачки
- 4 яйця
- тертий пармезан — 50 г
- борошно — 200 грамів
- петрушка — 1 пучок
- зелена цибуля — 1 пучок
- кус-кус — 1 пачка
- 1 свіжий огірок
- 1 помідор
- сіль перець
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Кус-кус залити окропом.
- Цукіні натерти на тертці. Також натерти сир. З кабачків добре віджати сік, змішати із сиром.
- Додати нарізану цибулю, яйця, трохи борошна і ретельно перемішати. Викласти на розпечену сковорідку і посмажити котлети.
- Кус-кус змішати з нарізаним помідором, огірком і зеленню за смаком.
Раніше "Телеграф" писав, що додати до кабачкових млинців, щоб вони вийшли ідеальними. Цей рецепт опанує навіть новачок у кулінарній справі.