Як зробити, щоб оладки не осідали після смаження і залишалися пишними: легкий рецепт (відео)

Оладки можуть бути пишними навіть без дріжджів

Оладки – один із старих добрих видів випічки, який готувала кожна. Часто для пишності до тіста додають дріжджі, але зробити шикарні оладки можна і без них. А щоб оладки були повітряними і не "здувались" після смаження, спробуйте приготувати тісто на основі кефіру. Важливо, щоб він був теплим.

Як пише "Телеграф", рецептом чудових пишних оладок ділиться фудблогерка під ніком ivanka.family в Instagram. За її словами, випічка, приготована цим способом, здивує смаком і не осяде після смаження.

Складові:

1 яйце

1 ст. ложка цукру (з гіркою)

Дрібка солі

250 мл теплого кефіру

250 г борошна

1 ч. ложка соди, погашеної оцтом

Спосіб приготування:

Збийте яйце із сіллю та цукром. Влийте теплий кефір, всипте борошно і замішуйте тісто. Після цього додайте соду, погашену оцтом, перемішайте. Смажити оладки слід на повільному вогні з обох боків до золотистої скоринки.

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