Як зробити, щоб оладки не осідали після смаження і залишалися пишними: легкий рецепт (відео)
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Оладки можуть бути пишними навіть без дріжджів
Оладки – один із старих добрих видів випічки, який готувала кожна. Часто для пишності до тіста додають дріжджі, але зробити шикарні оладки можна і без них. А щоб оладки були повітряними і не "здувались" після смаження, спробуйте приготувати тісто на основі кефіру. Важливо, щоб він був теплим.
Як пише "Телеграф", рецептом чудових пишних оладок ділиться фудблогерка під ніком ivanka.family в Instagram. За її словами, випічка, приготована цим способом, здивує смаком і не осяде після смаження.
Складові:
- 1 яйце
- 1 ст. ложка цукру (з гіркою)
- Дрібка солі
- 250 мл теплого кефіру
- 250 г борошна
- 1 ч. ложка соди, погашеної оцтом
Спосіб приготування:
- Збийте яйце із сіллю та цукром.
- Влийте теплий кефір, всипте борошно і замішуйте тісто.
- Після цього додайте соду, погашену оцтом, перемішайте.
- Смажити оладки слід на повільному вогні з обох боків до золотистої скоринки.
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