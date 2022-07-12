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Як зробити, щоб оладки не осідали після смаження і залишалися пишними: легкий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Хіба можна відмовитися від пишних оладок? Новина оновлена 12 липня 2022, 10:49
Хіба можна відмовитися від пишних оладок?

Оладки можуть бути пишними навіть без дріжджів

Оладки – один із старих добрих видів випічки, який готувала кожна. Часто для пишності до тіста додають дріжджі, але зробити шикарні оладки можна і без них. А щоб оладки були повітряними і не "здувались" після смаження, спробуйте приготувати тісто на основі кефіру. Важливо, щоб він був теплим.

Як пише "Телеграф", рецептом чудових пишних оладок ділиться фудблогерка під ніком ivanka.family в Instagram. За її словами, випічка, приготована цим способом, здивує смаком і не осяде після смаження.

Складові:

  • 1 яйце
  • 1 ст. ложка цукру (з гіркою)
  • Дрібка солі
  • 250 мл теплого кефіру
  • 250 г борошна
  • 1 ч. ложка соди, погашеної оцтом

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйце із сіллю та цукром.
  2. Влийте теплий кефір, всипте борошно і замішуйте тісто.
  3. Після цього додайте соду, погашену оцтом, перемішайте.
  4. Смажити оладки слід на повільному вогні з обох боків до золотистої скоринки.

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#Рецепт #Оладки