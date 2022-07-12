Що додати в котлети, щоб вони вийшли соковитими

Завдяки цьому лайфхаку, ви забудете, що котлети бувають не соковитими.

За ідеєю рецепт "стандартних" м’ясних котлет — один, проте кожна домогосподарка додає в нього щось від себе, щоб страва була смачнішою. Та й якщо готувати за класичним рецептом, то часто котлети виходять сухими, а через те, що деякі інгредієнти, які ми звикли додавати в котлети, зовсім для них не підходять.

Вирішити цю "проблему" досить легко, просто додавши до фаршу парочку інгредієнтів, які суттєво покращують якість страви, пише prostoway. Таких компонентів лише два.

Що додати у фарш, щоб котлети вийшли соковитими

Сода

Не варто переживати, що цей продукт зробить ваші котлети несмачними. Дрібка соди піде фаршу тільки на користь, зробивши його набагато соковитішим. На стандартну порцію котлет достатньо лише однієї щіпки.

Масло

Вершкове масло відмінно поєднується з м’ясними продуктами, покращуючи його смак та консистенцію. Перш ніж додавати масло у фарш, його потрібно заморозити і подрібнити на тертці.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.