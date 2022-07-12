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Чим заправити окрошку, щоб вона була смачною та ситною: супервдалий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Яке літо без окрошки
Яке літо без окрошки

Ця холодна страва ідеально підходить для спеки

Окрошка – літня перша страва. Завдяки тому, що цей суп подається холодним, він чудово підходить для обіду у спеку. Мабуть, головний секрет смачної окрошки – заправлення. Тут уже справа смаку: хтось віддає перевагу квасу, хтось – пиву.

Як передає "Телеграф", рецептом окрошки ділиться фудблогерка Світлана Левицька на своїй сторінці в Instagram. За її словами, найсмачніша окрошка виходить, якщо зробити заправку з молочної сироватки та кефіру.

Складові:

  • Куряче філе – 680 г (відварити)
  • Огірок – 210 г (4 шт.)
  • Редиска – 480 г
  • Картопля – 475 г (готувати у мундирах)
  • Яйця – 10 шт. (відварити)
  • Зелена цибуля – 160 г
  • Кріп
  • Сметана — 200 г (жирністю 18%)
  • Гірчиця – 50 г (можна більше, якщо любите гостріше)
  • Заправка – 2 літри
  • Сіль перець

Спосіб приготування:

  1. Цибулю пошинкувати, розім’яти із сіллю, щоб він трохи пустив сік.
  2. Всі овочі, яєчні білки та курку нарізати кубиками, редис можна як кубиками, так і слайсами.
  3. Яєчні жовтки розтерти зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем.
  4. Все закласти в каструлю, вимішати із пастою із жовтків.
  5. Як заправку використовуйте молочну сироватку, при потребі її можна змішати з кефіром.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом першої страви, яка ідеально вгамує спрагу в спеку. До того ж, приготувати охолодник абсолютно нескладно.

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#Рецепт #Окрошка