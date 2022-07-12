Чим заправити окрошку, щоб вона була смачною та ситною: супервдалий рецепт (відео)

Ця холодна страва ідеально підходить для спеки

Окрошка – літня перша страва. Завдяки тому, що цей суп подається холодним, він чудово підходить для обіду у спеку. Мабуть, головний секрет смачної окрошки – заправлення. Тут уже справа смаку: хтось віддає перевагу квасу, хтось – пиву.

Як передає "Телеграф", рецептом окрошки ділиться фудблогерка Світлана Левицька на своїй сторінці в Instagram. За її словами, найсмачніша окрошка виходить, якщо зробити заправку з молочної сироватки та кефіру.

Складові:

Куряче філе – 680 г (відварити)

Огірок – 210 г (4 шт.)

Редиска – 480 г

Картопля – 475 г (готувати у мундирах)

Яйця – 10 шт. (відварити)

Зелена цибуля – 160 г

Кріп

Сметана — 200 г (жирністю 18%)

Гірчиця – 50 г (можна більше, якщо любите гостріше)

Заправка – 2 літри

Сіль перець

Спосіб приготування:

Цибулю пошинкувати, розім’яти із сіллю, щоб він трохи пустив сік. Всі овочі, яєчні білки та курку нарізати кубиками, редис можна як кубиками, так і слайсами. Яєчні жовтки розтерти зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем. Все закласти в каструлю, вимішати із пастою із жовтків. Як заправку використовуйте молочну сироватку, при потребі її можна змішати з кефіром.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом першої страви, яка ідеально вгамує спрагу в спеку. До того ж, приготувати охолодник абсолютно нескладно.