Чим заправити окрошку, щоб вона була смачною та ситною: супервдалий рецепт (відео)
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Ця холодна страва ідеально підходить для спеки
Окрошка – літня перша страва. Завдяки тому, що цей суп подається холодним, він чудово підходить для обіду у спеку. Мабуть, головний секрет смачної окрошки – заправлення. Тут уже справа смаку: хтось віддає перевагу квасу, хтось – пиву.
Як передає "Телеграф", рецептом окрошки ділиться фудблогерка Світлана Левицька на своїй сторінці в Instagram. За її словами, найсмачніша окрошка виходить, якщо зробити заправку з молочної сироватки та кефіру.
Складові:
- Куряче філе – 680 г (відварити)
- Огірок – 210 г (4 шт.)
- Редиска – 480 г
- Картопля – 475 г (готувати у мундирах)
- Яйця – 10 шт. (відварити)
- Зелена цибуля – 160 г
- Кріп
- Сметана — 200 г (жирністю 18%)
- Гірчиця – 50 г (можна більше, якщо любите гостріше)
- Заправка – 2 літри
- Сіль перець
Спосіб приготування:
- Цибулю пошинкувати, розім’яти із сіллю, щоб він трохи пустив сік.
- Всі овочі, яєчні білки та курку нарізати кубиками, редис можна як кубиками, так і слайсами.
- Яєчні жовтки розтерти зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем.
- Все закласти в каструлю, вимішати із пастою із жовтків.
- Як заправку використовуйте молочну сироватку, при потребі її можна змішати з кефіром.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом першої страви, яка ідеально вгамує спрагу в спеку. До того ж, приготувати охолодник абсолютно нескладно.