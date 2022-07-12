Незвичайний спосіб приготувати кабачки: такої смакоти ви ще не їли (відео)
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Кабачкова піца стане вашою улюбленою стравою
Кабачок — топовий овоч літнього сезону, адже з нього виходить дуже багато смачних страв: пишні кабачкові котлети або млинці з кабачкового тіста, і навіть кабачкові нагетси. Ще один незвичайний спосіб приготувати цей овоч – зробити на його основі піцу.
Як пише "Телеграф", рецептом кабачкової піци поділилася фудблогерка Світлана Левицька на своїй сторінці в Instagram. За її словами, така незвичайна піца виходить надзвичайно смачною. До того ж, ви можете регулювати склад начинки на свій смак.
Складові:
- кабачок – приблизно 600 г
- борошно — 90 г
- яйця – 2 шт.
- сіль, перець
Для начинки:
- томатний соус – 1 ст. ложка з гіркою (підійде також кетчуп або паста, розведена з водою)
- гриби – 100 г
- помідор – 100 г
- червона цибуля – 25 г
- перець – 50-60 г
- сир за типом моцарели – 100 г
- олія — 10 г
- орегано
Спосіб приготування:
- Кабачок натерти, максимально віджати вологу, використовуючи марлю чи рушник.
- До сухої маси кабачка додати яйця, борошно, сіль, перець, ретельно замісити та викласти на пергамент, присипаний борошном.
- Запікати 20 хвилин при 200 градусах до підрум’янювання бортиків. В ідеалі використовувати режим з обдуванням.
- Усі овочі нарізати тонкими слайсами. Сир натерти.
- Гриби обсмажити із двох сторін, присипати їх орегано.
- Основу піци змастити соусом, посипати половиною сиру, викласти овочі, зверху посипати другою половиною сиру.
- Запікати 7-10 хвилин при 200 градусах.
- При подачі посипати зеленню.
Раніше "Телеграф" розповідав, що з кабачків можна приготувати овочеву пасту. Кабачкові спагетті виходять дуже смачними та корисними.