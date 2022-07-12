Незвичайний спосіб приготувати кабачки: такої смакоти ви ще не їли (відео)

Кабачкова піца стане вашою улюбленою стравою

Кабачок — топовий овоч літнього сезону, адже з нього виходить дуже багато смачних страв: пишні кабачкові котлети або млинці з кабачкового тіста, і навіть кабачкові нагетси. Ще один незвичайний спосіб приготувати цей овоч – зробити на його основі піцу.

Як пише "Телеграф", рецептом кабачкової піци поділилася фудблогерка Світлана Левицька на своїй сторінці в Instagram. За її словами, така незвичайна піца виходить надзвичайно смачною. До того ж, ви можете регулювати склад начинки на свій смак.

Складові:

кабачок – приблизно 600 г

борошно — 90 г

яйця – 2 шт.

сіль, перець

Для начинки:

томатний соус – 1 ст. ложка з гіркою (підійде також кетчуп або паста, розведена з водою)

гриби – 100 г

помідор – 100 г

червона цибуля – 25 г

перець – 50-60 г

сир за типом моцарели – 100 г

олія — 10 г

орегано

Спосіб приготування:

Кабачок натерти, максимально віджати вологу, використовуючи марлю чи рушник. До сухої маси кабачка додати яйця, борошно, сіль, перець, ретельно замісити та викласти на пергамент, присипаний борошном. Запікати 20 хвилин при 200 градусах до підрум’янювання бортиків. В ідеалі використовувати режим з обдуванням. Усі овочі нарізати тонкими слайсами. Сир натерти. Гриби обсмажити із двох сторін, присипати їх орегано. Основу піци змастити соусом, посипати половиною сиру, викласти овочі, зверху посипати другою половиною сиру. Запікати 7-10 хвилин при 200 градусах. При подачі посипати зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з кабачків можна приготувати овочеву пасту. Кабачкові спагетті виходять дуже смачними та корисними.