Як приготувати м’ясо, щоб воно було м’яким та ніжним: секрети досвідчених домогосподарок

Спосіб підходить для різних видів м’яса.

Часто так трапляється, що після розморожування, про експрес-варіант якого ми вже писали раніше, м’ясо залишається дуже твердим і жорстким, через що приготувати з нього смачну страву стає більш проблематичною. Проте досвідчені домогосподарки знають, як розв'язати цю проблему.

Якщо після розморожування ви зіткнулися з такою проблемою, то вам необхідно замочити м’ясо в "чарівній" рідині, яка і розм’якшить сировину, пише belnovosti. Зазначимо, що з проблем доступом до такої рідини немає.

У чому замочити тверде м’ясо, щоб зробити його м’яким

Весь секрет полягає у розсолі. Ця рідина може розм’якшити навіть найжорсткіше м’ясо. Зазначимо, що найкраще використовувати капустяний розсіл. Все, що потрібно зробити, це залишити м’ясо трохи "полежати" у такому солоному розчині.

Після цього з м’яса можна сміливо готувати. А страва, будь вона смаженою або вареною, відрізнятиметься прекрасною консистенцією і добре жуватиметься.

Раніше Телеграф писав, як ще можна швидко розморозити м’ясо за допомогою оцту. Оцет допоможе зробити перехід води з твердого стану в рідкий набагато швидше і ніяк не вплине на смак м’яса.