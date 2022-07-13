Як приготувати хрустку картоплю фрі смачніше, ніж у McDonalds: простий рецепт (відео)
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Картоплю фрі, приготовлену за цим рецептом, можна заморожувати
Картопля фрі, можливо, не найкорисніший варіант вживання цього овочу, але один із найсмачніших і найулюбленіших. Багато хто часто замовляє її в кафе та ресторанах, але, виявляється, приготувати хрустку та ароматну картоплю фрі можна і вдома.
Як передає "Телеграф", простим способом приготування картоплі фрі в домашніх умовах поділилася фудблогерка Анастасія Редько у Instagram. За її словами, приготована за цим рецептом картопля виходить такою ж, як у популярній фастфуд-мережі, а то й смачнішою.
Складові:
- картопля — 0,5 кг
- олія для смаження — 1 л
- сіль — 1 ст. ложка
- цукор — 2 ст. ложка
- вода
- олія — 1 ст. ложка
Спосіб приготування:
- Нарізати картоплю на смужки.
- Змішати сіль, цукор, додати воду, олію, і активно перемішати, щоб сіль та цукор розчинилися. Додати нарізану картоплю і дати постояти 15 хвилин.
- Викласти картоплю на дощечку і поставити в морозильну камеру на 1 годину.
- Олію нагріти в глибокій ємності. Закинути картоплю. Обсмажувати до золотистого кольору.
Кулінар додала, що такий варіант приготування чудово підійде для заморожування та зберігання картоплі фрі у морозилці. При цьому вона не чорнітиме. Тож ви з легкістю та у зручний час зможете дістати фрі та швидко посмажити.
Раніше "Телеграф" поділився рецептом кабачкових котлет, які залишаються смачними навіть на 2-3 дні після приготування.