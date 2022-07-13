Як приготувати хрустку картоплю фрі смачніше, ніж у McDonalds: простий рецепт (відео)

Картоплю фрі, приготовлену за цим рецептом, можна заморожувати

Картопля фрі, можливо, не найкорисніший варіант вживання цього овочу, але один із найсмачніших і найулюбленіших. Багато хто часто замовляє її в кафе та ресторанах, але, виявляється, приготувати хрустку та ароматну картоплю фрі можна і вдома.

Як передає "Телеграф", простим способом приготування картоплі фрі в домашніх умовах поділилася фудблогерка Анастасія Редько у Instagram. За її словами, приготована за цим рецептом картопля виходить такою ж, як у популярній фастфуд-мережі, а то й смачнішою.

Складові:

картопля — 0,5 кг

олія для смаження — 1 л

сіль — 1 ст. ложка

цукор — 2 ст. ложка

вода

олія — 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Нарізати картоплю на смужки. Змішати сіль, цукор, додати воду, олію, і активно перемішати, щоб сіль та цукор розчинилися. Додати нарізану картоплю і дати постояти 15 хвилин. Викласти картоплю на дощечку і поставити в морозильну камеру на 1 годину. Олію нагріти в глибокій ємності. Закинути картоплю. Обсмажувати до золотистого кольору.

Кулінар додала, що такий варіант приготування чудово підійде для заморожування та зберігання картоплі фрі у морозилці. При цьому вона не чорнітиме. Тож ви з легкістю та у зручний час зможете дістати фрі та швидко посмажити.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом кабачкових котлет, які залишаються смачними навіть на 2-3 дні після приготування.