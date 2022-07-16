Усього один інгредієнт перетворить окрошку на кулінарний шедевр: що потрібно додати

Це особливий суп, який користується великою популярністю у спеку року.

Окрошка – це без перебільшення, королева літнього столу. Щобільше, ця холодна страва дуже просто і швидко готується, а з’їдається вона ще швидше. Зазначимо, що секрет смачної окрошки криється в заправці, про яку ми писали раніше. Однак інгредієнти, які додають у страву, також відіграють велику роль.

Оскільки окрошка з ковбасою — це найпоширеніший рецепт, і багато домогосподарок використовують як білок завжди варену ковбасу. Однак замінивши цей інгредієнт, окрошку можна зробити набагато смачнішим, пише prostoway.

Що додати в окрошку, щоб вона була смачнішою

Альтернативний інгредієнт, який набагато покращить смак окрошки, навіть попри всю свою простоту, це копчена або напівкопчена ковбаса. Коштом цього компонента страва вийде набагато ароматнішою та смачнішою. Копчений смак надасть страві родзинки, яку позитивно оцінять усі ваші домочадці.

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Також напівкопчену ковбасу можна з’єднати з відвареною курячою груднинкою або тією ж вареною ковбасою в таких пропорціях, як вам подобається.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом першої страви, яка ідеально вгамує спрагу в спеку. До того ж приготувати охолодник абсолютно нескладно.