Відмінний варіант на літо: рецепт освіжаючого полуничного мохіто (відео)
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Напій можна приготувати як у звичайній воді, так і на мінеральній.
Мохіто — це один із найпоширеніших і найулюбленіших літніх напоїв, який чудово освіжає в спеку. Зазначимо, що цей коктейль також можна закрити і на зиму. Також, щоб трохи урізноманітнити мохіто, до нього можна додати трохи полуниці.
Рецептом полуничного мохіто поділилася кулінарний блогер Олена, яка веде свій мініблог в Інстаграмі під ніком recept_elena. За бажання можна додати трохи алкоголю.
Полуничний мохіто: рецепт
Складові:
- Полуниця 250 гр.
- Свіжа м’ята — 1 пучок,
- Лимон або лайм — 0,5 шт.,
- Спрайт — 1,5 літра., (або мінералка)
- Полуничний сироп — 3-4 ст.л (за бажанням)
- Лід — за бажанням
Спосіб приготування:
Змішайте всі інгредієнти, злегка потовчіть і відправте в холодильник. Через деякий час, можете насолоджуватися охолодним напоєм.
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