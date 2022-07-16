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Відмінний варіант на літо: рецепт освіжаючого полуничного мохіто (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свіжий, яскравий та неймовірно смачний коктейль
Свіжий, яскравий та неймовірно смачний коктейль

Напій можна приготувати як у звичайній воді, так і на мінеральній.

Мохіто — це один із найпоширеніших і найулюбленіших літніх напоїв, який чудово освіжає в спеку. Зазначимо, що цей коктейль також можна закрити і на зиму. Також, щоб трохи урізноманітнити мохіто, до нього можна додати трохи полуниці.

Рецептом полуничного мохіто поділилася кулінарний блогер Олена, яка веде свій мініблог в Інстаграмі під ніком recept_elena. За бажання можна додати трохи алкоголю.

Полуничний мохіто: рецепт

Складові:

  • Полуниця 250 гр.
  • Свіжа м’ята — 1 пучок,
  • Лимон або лайм — 0,5 шт.,
  • Спрайт — 1,5 літра., (або мінералка)
  • Полуничний сироп — 3-4 ст.л (за бажанням)
  • Лід — за бажанням

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти, злегка потовчіть і відправте в холодильник. Через деякий час, можете насолоджуватися охолодним напоєм.

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