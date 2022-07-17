Як приготувати оладки, щоб вони були пишними і мали хрустку скоринку: простий рецепт (відео)

Такі оладки не осідають після смаження

Оладки, начебто, готуються досить просто. Але щоб випічка вийшла пишною та повітряною, важливо врахувати кілька нюансів. Якщо ви хочете, щоб оладки не осідали після смаження, майте на увазі одне головне правило: дотримуйтесь пропорцій.

Рецептом пишних оладок поділилася фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. За її словами, оладки, зроблені у такий спосіб, виходять неймовірно пишними, ніжними і з хрусткою скоринкою.

Складові:

1 яйце

2 ст. ложки цукру

дрібка солі

250 мл густого кефіру (від 2,5% жирності)

240 г борошна

1 ч. ложка соди ⠀

2-3 ст. ложки олії для смаження ⠀

Спосіб приготування:

Яйце (дістати заздалегідь, воно має бути кімнатної температури) змішати з цукром та сіллю. Сильно не збивати, просто розмішати, щоб цукор і сіль розчинилися. Кефір підігріти в мікрохвильовій печі, але не кип’ятити. У яєчну суміш, постійно помішуючи, влити теплий кефір. Тепер невеликими порціями, по 2 ст. ложки з гіркою, просіяти борошно. Вінчиком в одному напрямку замісити густе тісто. Соду погасити оцтом і швидко додати в тісто. Це зробить його більш легким та однорідною консистенції. Залишити тісто на 10-15 хвилин і більше не перемішувати. Розігріти сковороду з олією. Акуратно набирати з краю столовою ложкою тісто і допомагаючи чайною викласти на сковороду. Смажити із двох сторін на невеликому вогні до золотистого кольору.

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