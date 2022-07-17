Як зробити смачний домашній хліб без замісу тіста: вдалий рецепт (відео)

Приготувати чіабатту в домашніх умовах дуже просто

Немає нічого смачнішого за домашній хліб. На випічку може піти багато часу та зусиль, тому можна вибрати альтернативу й спекти вдома так звану ліниву чіабатту. Справа в тому, що її можна приготувати навіть без замісу тіста.

Рецептом смачного домашнього хліба ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. З її слів, це дуже простий спосіб приготування чіабатти. Більше того, тісто можна приготувати з вечора, а вранці спекти свіжий хліб.

Складові:

330 мл холодної води (приблизно 10 градусів)

3 г свіжих або 1 г сухих дріжджів

10 мл олії

10 г солі

410 г просіяного борошна ⠀

Спосіб приготування:

До холодної води додати дріжджі, олію, сіль і перемішати. Всипати половину просіяного борошна і перемішати вінчиком. Додати борошно, що залишилося, і перемішати лопаткою (вимішувати тісто не потрібно, досить просто з’єднати всі інгредієнти). Накрити тісто харчовою плівкою та залишити при кімнатній температурі на 12 годин. Після цього взяти бавовняно-паперовий рушник, рясно присипати його борошном і перекласти тісто. Тепер 3-4 рази скласти тісто у конверт, як на відео. Зверху знову рясно посипати мукою, накрити рушником і залишити на 40-60 хвилин. Поділити тісто на 2 частини і кожну частину перекласти на пергаментний папір (важливо, щоб верхня частина виявилася знизу). Духовку разом із деком розігріти до максимуму (240-250 градусів) і перекласти чіабатту. На нижній рівень духовки поставити будь-яку ємність із окропом і випікати 15 хвилин. Після цього дістати ємність із водою та випікати ще 10-15 хвилин до насиченого золотистого кольору. Після випікання повністю остудити хліб на решітці.

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