П’ять хвилин і готово: рецепт яблучного пирога в мікрохвильовій печі "по-швидкому"

Приготувати ароматний пиріг з яблуками можна за лічені хвилини.

Якщо до вас ось-ось прийдуть гості, а у вас нічого немає до чаю, вас обов’язково врятує цей простий і дуже швидкий рецепт смачного яблучного пирога, для приготування якого духовка не потрібна. Рецепти в мікрохвильовій печі — найкращий варіант для спонтанних "посиденьок".

Як приготувати таку страву, пише prostoway. Зазначимо, що вам знадобиться лише борошно, яблука, яйця та цукор.

Яблучний пиріг у мікрохвильовій печі: рецепт

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 135 г;

цукор – 125 г;

ванільний цукор – 1 ч.л.;

курячі яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 1/2 ч. л.;

розпушувач тесту — 1 ч. л.;

сіль за смаком;

яблука – 2 шт.

Спосіб приготування:

Збийте яйця і додайте два види цукру та сіль. Змішайте борошно з розпушувачем, і додайте порціями яйця з цукром, кожен раз все ретельно перемішуючи. Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину і наріжте плоди тонкими скибочками. Змастіть форму, придатну для використання в мікрохвильовій печі вершковим маслом і викладіть в неї скибочки яблук. Залийте підготовленим тестом і відправте в мікрохвильову піч. Готуйте за потужності 800 Вт протягом п’яти хвилин. За потреби додайте ще одну хвилину.

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