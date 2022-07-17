П’ять хвилин і готово: рецепт яблучного пирога в мікрохвильовій печі "по-швидкому"
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Приготувати ароматний пиріг з яблуками можна за лічені хвилини.
Якщо до вас ось-ось прийдуть гості, а у вас нічого немає до чаю, вас обов’язково врятує цей простий і дуже швидкий рецепт смачного яблучного пирога, для приготування якого духовка не потрібна. Рецепти в мікрохвильовій печі — найкращий варіант для спонтанних "посиденьок".
Як приготувати таку страву, пише prostoway. Зазначимо, що вам знадобиться лише борошно, яблука, яйця та цукор.
Яблучний пиріг у мікрохвильовій печі: рецепт
Інгредієнти:
- пшеничне борошно – 135 г;
- цукор – 125 г;
- ванільний цукор – 1 ч.л.;
- курячі яйця – 2 шт.;
- вершкове масло – 1/2 ч. л.;
- розпушувач тесту — 1 ч. л.;
- сіль за смаком;
- яблука – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця і додайте два види цукру та сіль.
- Змішайте борошно з розпушувачем, і додайте порціями яйця з цукром, кожен раз все ретельно перемішуючи.
- Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину і наріжте плоди тонкими скибочками.
- Змастіть форму, придатну для використання в мікрохвильовій печі вершковим маслом і викладіть в неї скибочки яблук.
- Залийте підготовленим тестом і відправте в мікрохвильову піч.
- Готуйте за потужності 800 Вт протягом п’яти хвилин. За потреби додайте ще одну хвилину.
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