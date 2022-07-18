Як зробити ніжні сирники, які добре тримають форму та не розтікаються на сковороді (відео)

Повітряні та пишні сирники приготувати дуже просто

Сирники – дуже смачний варіант випічки, який легко доповнити ягодами, фруктами, медом або джемом. Щоб сирники виходили ніжними та мали легку текстуру, важливо не забити тісто борошном. Приготувати страву можна як у духовці, так і посмаживши на сковороді. У деяких рецептах сирників майже або зовсім не використовується борошно.

Рецептом ідеальних сирників ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. За її словами, вони виходять ніжні, пишні та незабиті мукою. Що важливо, сирники, приготовлені в такий спосіб, добре тримають форму і не розтікаються на сковороді.⠀

Інгредієнти: ⠀

600 г сиру (від 0 до 5% жирності)

1 яєчний білок

цукор чи замінник цукру за смаком ⠀

дрібка солі

60 г манки або пшеничного/рисового борошна + 15 г для обвалювання ⠀

Спосіб приготування:

До сиру додати яєчний білок, цукор або замінник цукру, сіль, манку або борошно і добре перемішати до однорідної маси. Взяти невелику частину маси, сформувати кульку, обваляти в борошні і надати форму шайбочки, як на відео. Такі сирники можна випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин з одного боку та 10-15 хвилин з іншого боку. Або обсмажувати на сковороді (з олією чи без): на невеликому вогні з обох боків, під кришкою, до золотистого кольору.

Раніше "Телеграф" розповів, який інгредієнт потрібно додати до сирної запіканки, щоб вона вийшла пишною. А також ми ділилися рецептом оладок, які не осідають після смаження і мають хрустку скоринку.