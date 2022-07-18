Незвичайний спосіб приготувати кабачки: виходить у рази смачніше, ніж кабачкові оладки або млинці (відео)

Страва готується просто, а виходить неймовірно смачною та соковитою

Кабачок — універсальний овоч, адже з нього можна приготувати масу страв: починаючи від традиційних кабачкових млинців і закінчуючи овочевими нагетсами з кабачків. Цей овоч можна смажити та запікати, а також використовувати як основу та "тісто" для багатьох страв, наприклад, кабачкових чебуреків.

Альтернативні чебуреки виходять дуже смачними та ситними. До того ж, ви зможете вибирати начинку на свій смак. Рецептом кабачкових чебуреків ділиться фудблогер Алекс Міль у Instagram. Приготувати їх надзвичайно просто.

Складові:

10 г зеленої цибулі

100 г готової курятини

2 зубчики часнику

50 г тертого сиру

80 г борошна

500 г кабачків

1 яйце

сіль, перець

Спосіб приготування:

Натерти очищений від шкірки кабачок на великій тертці. Посолити, перемішати та залишити на 5 хвилин. Далі видавити воду — можна рукою або за допомогою марлі. До кабачка додати борошно, яйце, перець і все ретельно перемішати — виходить однорідне тісто, як на оладки. Для начинки натерти або дрібно нарізати готову курячу грудку, натерти сир, додати трохи зеленої цибулі, давлений часник — і все перемішати. На сковороду викласти тісто. На один чебурек йде 2 ложки. Добре розрівнюйте масу, щоб вийшов круглий млинець. Готувати на маленькому вогні. Коли верх схопиться, на один край викласти трохи начинки. За допомогою лопатки підігнути другу половинку і притиснути краї, вони повинні скріпитися. Перевернути чебурек, готувати ще 1-2 хвилини і можна діставати.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагетті, які здивують новим смаком.