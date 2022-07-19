Як спекти хліб на сковороді: простий та швидкий рецепт (відео)

Хлібні коржики відмінно доповнять ваш обід

Домашній хліб у рази смачніший за куплений у супермаркеті, та й ви напевно знатимете, з яких інгредієнтів він складається. Спекти хліб вдома, насправді, зовсім нескладно, у деяких рецептах навіть не потрібний заміс тесту. Більше того, хліб можна приготувати навіть без духовки.

Рецептом хліба ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. Головна перевага цього способу: хліб випікається просто на сковороді. За словами кулінара, це дуже швидкий рецепт. Повітряний м’якуш і золотиста скоринка приємно здивують смаком.

Складові:

160 мл молока

7 г дріжджів

10 г цукру

1 ч. ложка солі

1 яйце

30 г вершкового масла

300 г борошна ⠀

Спосіб приготування:

До теплого молока додати дріжджі, цукор, сіль і перемішати. Додати яйце, м’яке вершкове масло і знову перемішати. Просіяти борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в глибоку ємність, накрити харчовою плівкою і прибрати у тепле місце на 1 годину. Тісто поділити на 8 рівних частин. Сформувати кульки, накрити рушником та прибрати ще на 30 хвилин у тепле місце. Сковороду добре розігріти й викласти пергамент. Зменшити вогонь, викласти кульки тіста і готувати з двох боків під кришкою по 10-15 хвилин.

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