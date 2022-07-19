Як спекти хліб на сковороді: простий та швидкий рецепт (відео)
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Хлібні коржики відмінно доповнять ваш обід
Домашній хліб у рази смачніший за куплений у супермаркеті, та й ви напевно знатимете, з яких інгредієнтів він складається. Спекти хліб вдома, насправді, зовсім нескладно, у деяких рецептах навіть не потрібний заміс тесту. Більше того, хліб можна приготувати навіть без духовки.
Рецептом хліба ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. Головна перевага цього способу: хліб випікається просто на сковороді. За словами кулінара, це дуже швидкий рецепт. Повітряний м’якуш і золотиста скоринка приємно здивують смаком.
Складові:
- 160 мл молока
- 7 г дріжджів
- 10 г цукру
- 1 ч. ложка солі
- 1 яйце
- 30 г вершкового масла
- 300 г борошна ⠀
Спосіб приготування:
- До теплого молока додати дріжджі, цукор, сіль і перемішати. Додати яйце, м’яке вершкове масло і знову перемішати.
- Просіяти борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в глибоку ємність, накрити харчовою плівкою і прибрати у тепле місце на 1 годину.
- Тісто поділити на 8 рівних частин. Сформувати кульки, накрити рушником та прибрати ще на 30 хвилин у тепле місце.
- Сковороду добре розігріти й викласти пергамент. Зменшити вогонь, викласти кульки тіста і готувати з двох боків під кришкою по 10-15 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав про хитрощі та тонкощі правильного зберігання хліба. Завдяки простим знанням випічка зберігатиметься довше і не черствітиме.