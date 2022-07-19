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Як зробити смачне варення на зиму з двох інгредієнтів: відмінний рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Смородинове варення виходить неймовірно смачним
Смородинове варення виходить неймовірно смачним

Приготувати варення дуже просто

Сезон консервації у самому розпалі. І якщо ви вже заготовили мариновані огірки та закрили помідори, то саме час приступити до десертних "закруток". Хоча б одне варення варто приготувати. Взимку натуральна насолода доповнить сніданки, та й просто буде з чим пити чай.

Рецептом смородинового варення на зиму ділиться фудблогерка Марічка Репецька в Instagram. Цей спосіб приготування не потребує особливих витрат як грошей, так і сил. Смак страви легко регулювати і робити варення більш солодким або кислим.

Складові:

  • 1 кг смородини
  • 1 кг цукру

Спосіб приготування:

  1. Смородину перебрати, промити та поставити закипати на середній вогонь. Варити 3 хвилини.
  2. Подрібнити ягоди за допомогою блендера. Додати цукор, перемішати.
  3. Варити суміш на невеликому вогні 10 хвилин.
  4. Залити гаряче варення у простерилізовані банки та закрити простерилізованими кришками.

Нагадаємо, є кілька способів, як досягти потрібної густоти та консистенції варення. Щоб приготувати смачне варення, потрібно знати деякі правила.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачного джему з груш, для якого підійдуть навіть м’які та переспілі плоди. Готується натуральна насолода досить просто.

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#Рецепт #Варення #Смородина