Як зробити смачне варення на зиму з двох інгредієнтів: відмінний рецепт (відео)

Приготувати варення дуже просто

Сезон консервації у самому розпалі. І якщо ви вже заготовили мариновані огірки та закрили помідори, то саме час приступити до десертних "закруток". Хоча б одне варення варто приготувати. Взимку натуральна насолода доповнить сніданки, та й просто буде з чим пити чай.

Рецептом смородинового варення на зиму ділиться фудблогерка Марічка Репецька в Instagram. Цей спосіб приготування не потребує особливих витрат як грошей, так і сил. Смак страви легко регулювати і робити варення більш солодким або кислим.

Складові:

1 кг смородини

1 кг цукру

Спосіб приготування:

Смородину перебрати, промити та поставити закипати на середній вогонь. Варити 3 хвилини. Подрібнити ягоди за допомогою блендера. Додати цукор, перемішати. Варити суміш на невеликому вогні 10 хвилин. Залити гаряче варення у простерилізовані банки та закрити простерилізованими кришками.

Нагадаємо, є кілька способів, як досягти потрібної густоти та консистенції варення. Щоб приготувати смачне варення, потрібно знати деякі правила.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачного джему з груш, для якого підійдуть навіть м’які та переспілі плоди. Готується натуральна насолода досить просто.