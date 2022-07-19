Що додати до домашнього печива, щоб отримати свіжий смак: незвичайний рецепт (відео)

Печиво з м’ятою сподобається і дорослим, і дітям

У кожної господині та господаря є рецепт смачної випічки на швидку руку, чи то сирна запіканка або якийсь пиріг. Дуже часто йдеться про домашнє печиво, яке набагато смачніше магазинного, та й не містить жодних шкідливих компонентів.

Приготувати печиво в домашніх умовах дуже просто. А щоб воно отримало незвичайний і свіжий смак, спробуйте використати м’яту. До того ж, завдяки цьому інгредієнту випічка набуде яскравого кольору. Рецептом м’ятного печива поділилася фудблогерка Анастасія Редько в Instagram.

Складові:

м’ята 30 г

цукор 100 г

яйце 1 шт.

вершкове масло 100 г

борошно 200 г

розпушувач 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

Цукор та м’яту перебити блендером до однорідності. Додати яйце, масло кімнатної температури і продовжити збивати. Масу, що вийшла, перелити, додати борошно і розпушувач і замісити тісто. Воно виходить дуже м’яким, еластичним. Змоченими руками сформувати довільні кульки. Викласти на фольгу чи пергамент, зверху можна додати горіхи, сухофрукти – за бажанням. Або ж можете зробити візерунок за допомогою звичайної виделки. Поставити в розігріту до 170 градусів духовку та пекти 16-20 хвилин. Дати охолонути.

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