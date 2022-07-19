Що додати до домашнього печива, щоб отримати свіжий смак: незвичайний рецепт (відео)
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Печиво з м’ятою сподобається і дорослим, і дітям
У кожної господині та господаря є рецепт смачної випічки на швидку руку, чи то сирна запіканка або якийсь пиріг. Дуже часто йдеться про домашнє печиво, яке набагато смачніше магазинного, та й не містить жодних шкідливих компонентів.
Приготувати печиво в домашніх умовах дуже просто. А щоб воно отримало незвичайний і свіжий смак, спробуйте використати м’яту. До того ж, завдяки цьому інгредієнту випічка набуде яскравого кольору. Рецептом м’ятного печива поділилася фудблогерка Анастасія Редько в Instagram.
Складові:
- м’ята 30 г
- цукор 100 г
- яйце 1 шт.
- вершкове масло 100 г
- борошно 200 г
- розпушувач 1 ч. ложка
Спосіб приготування:
- Цукор та м’яту перебити блендером до однорідності.
- Додати яйце, масло кімнатної температури і продовжити збивати.
- Масу, що вийшла, перелити, додати борошно і розпушувач і замісити тісто. Воно виходить дуже м’яким, еластичним.
- Змоченими руками сформувати довільні кульки. Викласти на фольгу чи пергамент, зверху можна додати горіхи, сухофрукти – за бажанням. Або ж можете зробити візерунок за допомогою звичайної виделки.
- Поставити в розігріту до 170 градусів духовку та пекти 16-20 хвилин.
- Дати охолонути.
Раніше "Телеграф" розповів, який інгредієнт потрібно додати до сирної запіканки, щоб вона вийшла пишною. А також ми ділилися рецептом оладок, які не осідають після смаження і мають хрустку скоринку.