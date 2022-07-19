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Що додати до домашнього печива, щоб отримати свіжий смак: незвичайний рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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М’ятне печиво
М’ятне печиво

Печиво з м’ятою сподобається і дорослим, і дітям

У кожної господині та господаря є рецепт смачної випічки на швидку руку, чи то сирна запіканка або якийсь пиріг. Дуже часто йдеться про домашнє печиво, яке набагато смачніше магазинного, та й не містить жодних шкідливих компонентів.

Приготувати печиво в домашніх умовах дуже просто. А щоб воно отримало незвичайний і свіжий смак, спробуйте використати м’яту. До того ж, завдяки цьому інгредієнту випічка набуде яскравого кольору. Рецептом м’ятного печива поділилася фудблогерка Анастасія Редько в Instagram.

Складові:

  • м’ята 30 г
  • цукор 100 г
  • яйце 1 шт.
  • вершкове масло 100 г
  • борошно 200 г
  • розпушувач 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

  1. Цукор та м’яту перебити блендером до однорідності.
  2. Додати яйце, масло кімнатної температури і продовжити збивати.
  3. Масу, що вийшла, перелити, додати борошно і розпушувач і замісити тісто. Воно виходить дуже м’яким, еластичним.
  4. Змоченими руками сформувати довільні кульки. Викласти на фольгу чи пергамент, зверху можна додати горіхи, сухофрукти – за бажанням. Або ж можете зробити візерунок за допомогою звичайної виделки.
  5. Поставити в розігріту до 170 градусів духовку та пекти 16-20 хвилин.
  6. Дати охолонути.

Раніше "Телеграф" розповів, який інгредієнт потрібно додати до сирної запіканки, щоб вона вийшла пишною. А також ми ділилися рецептом оладок, які не осідають після смаження і мають хрустку скоринку.

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#Рецепт #Печиво