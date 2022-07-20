Вийде надзвичайно хрустким: секретний рецепт легкого приготування вишневого штруделя

Штрудель з вишнею — це напрочуд смачна випічка, яка готується не більше 30 хвилин

Багато українських господинь знають, що класичний штрудель готується з яблуками, проте ця смакота виходить неймовірно смачною й з іншими фруктами та ягодами.

Для деяких виникає складність приготування штруделю, яке зазвичай займає дві години. Полегшимо ситуацію та поділимося з читачами рецептом вишневого штруделя, для якого знадобиться від сили пів години.

Як приготувати штрудель з вишнею

Інгредієнти:

300 г вишні

120 г лаваша

10 г ванільного цукру

1 яйце

1 ч. л. крохмалю

40 г цукру

1 ст. л. молока

1 ст. л. цукрової пудри

Приготування:

Миємо ягоди, видаляємо листя та плодоніжки, виймаємо кісточки. Вишню перекладаємо в сито та засипаємо цукром. Сито з ягодами ставимо у тарілку, щоб у ємність стікав сік. Готуємо намазку для лаваша. Вбиваємо в миску одне яйце, вливаємо молоко і додаємо ванільний цукор. Перемішуємо. Коли з вишні стече сік, додаємо до ягід крохмаль і перемішуємо. Добре змащуємо лаваш ванільною намазкою, уникаючи того місця, де будуть ягоди. Викладаємо вишню та загортаємо лаваш. Зверху також змащуємо ванільною намазкою. Деко змащуємо олією і перекладаємо на нього штрудель з вишнею. Випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Наприкінці посипаємо штрудель цукровою пудрою.

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