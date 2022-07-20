Вийде надзвичайно хрустким: секретний рецепт легкого приготування вишневого штруделя
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 24
Штрудель з вишнею — це напрочуд смачна випічка, яка готується не більше 30 хвилин
Багато українських господинь знають, що класичний штрудель готується з яблуками, проте ця смакота виходить неймовірно смачною й з іншими фруктами та ягодами.
Для деяких виникає складність приготування штруделю, яке зазвичай займає дві години. Полегшимо ситуацію та поділимося з читачами рецептом вишневого штруделя, для якого знадобиться від сили пів години.
Як приготувати штрудель з вишнею
Інгредієнти:
- 300 г вишні
- 120 г лаваша
- 10 г ванільного цукру
- 1 яйце
- 1 ч. л. крохмалю
- 40 г цукру
- 1 ст. л. молока
- 1 ст. л. цукрової пудри
Приготування:
- Миємо ягоди, видаляємо листя та плодоніжки, виймаємо кісточки. Вишню перекладаємо в сито та засипаємо цукром. Сито з ягодами ставимо у тарілку, щоб у ємність стікав сік.
- Готуємо намазку для лаваша. Вбиваємо в миску одне яйце, вливаємо молоко і додаємо ванільний цукор. Перемішуємо.
- Коли з вишні стече сік, додаємо до ягід крохмаль і перемішуємо.
- Добре змащуємо лаваш ванільною намазкою, уникаючи того місця, де будуть ягоди. Викладаємо вишню та загортаємо лаваш. Зверху також змащуємо ванільною намазкою.
- Деко змащуємо олією і перекладаємо на нього штрудель з вишнею. Випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Наприкінці посипаємо штрудель цукровою пудрою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати апетитні вареники із шовковицею за рецептом Євгена Клопотенка.