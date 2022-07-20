Найкращий десерт для спекотної погоди: рецепт літнього торта "Бите скло"

Такий торт готується дуже просто і з’їдається дуже швидко.

Приготування тортів — це завжди дуже довгий і повільний процес, тому багато хто віддає перевагу покупним варіантам. Однак багато хто забуває, що є такі десерти, які не потребують випічки, що значно спрощує процес приготування. Ми вже писали про рецепт смачного полуничного тірамісу, а тепер ділимося рецептом торта для любителів желе.

Торт із желе "Бите скло" — відмінний варіант на літо. Він легкий та ще й прохолодний. Величезна перевага цього десерту, що ви самі вибираєте, яким він буде на смак, адже вибір желе за вами. Також за бажанням до нього можна додати шматочки свіжих фруктів або горіхи.

Торт "Бите скло": рецепт

Інгредієнти:

желе – 3 види

сметана – 0,5 л

крекер – 200 г

желатин – 25 г

цукор – 250 г

Спосіб приготування:

Приготуйте три види желе. Кожен смак має бути в окремій місткості. Желатин засипте в чашку та залийте 150 мл прохолодної води. Застигле желе наріжте на шматочки довільної форми. Покладіть їх у різнобій на дно форми, в якій і буде торт (бажано вибрати глибоку миску). Сметану збийте міксером разом із цукром. Потім суміш додайте желатин, який попередньо розтопите в мікрохвильовій печі. Добре все перемішайте і вилийте у форму. Все добре перемішайте, щоб суміш рівномірно розподілилася. Зверху товстим шаром накладіть кулю печива. Воно має повністю поринути в масу, щоб потім не було сухим. Після цього поставте торт в холодильник на кілька годин – до повного застигання.

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