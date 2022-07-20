Як правильно заморозити кабачок на зиму в обсмаженому вигляді: ефективний спосіб
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Так само можна заморожувати також баклажани.
Сезон кабачків у самому розпалі, тому потрібно встигнути заготовити цей овоч на зиму. Наприклад, їх легко та швидко замаринувати зі спеціями або приготувати кабачкову ікру. А можна заморозити овоч, щоб можна було використовувати його пізніше.
Заморожувати овоч на зиму можна у різний спосіб: і у свіжому вигляді, і методом бланшування, а також можна обсмажити на сковороді. Сьогодні ми хочемо розповісти про останній спосіб.
Як заморозити кабачки на зиму
- Для заморожування потрібно брати лише молоді плоди, які мають м’яка шкірка.
- Овочі наріжте кружальцями або кільцями, посоліть і можна додати будь-які спеції. Всі компоненти перемішайте, викладіть на лист і відправте в духовку або обсмажте на сковороді.
- Потім кружечки викладете на паперові серветки, які вберуть зайву вологу. Потім розкладіть кабачки в пакетики і відправте в морозильну камеру. Взимку такі кабачки без розморожування можна смажити на сковороді.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму. Овочі можна приготувати дуже швидко. Кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою.
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