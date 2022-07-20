Як правильно заморозити кабачок на зиму в обсмаженому вигляді: ефективний спосіб

Так само можна заморожувати також баклажани.

Сезон кабачків у самому розпалі, тому потрібно встигнути заготовити цей овоч на зиму. Наприклад, їх легко та швидко замаринувати зі спеціями або приготувати кабачкову ікру. А можна заморозити овоч, щоб можна було використовувати його пізніше.

Заморожувати овоч на зиму можна у різний спосіб: і у свіжому вигляді, і методом бланшування, а також можна обсмажити на сковороді. Сьогодні ми хочемо розповісти про останній спосіб.

Як заморозити кабачки на зиму

Для заморожування потрібно брати лише молоді плоди, які мають м’яка шкірка. Овочі наріжте кружальцями або кільцями, посоліть і можна додати будь-які спеції. Всі компоненти перемішайте, викладіть на лист і відправте в духовку або обсмажте на сковороді. Потім кружечки викладете на паперові серветки, які вберуть зайву вологу. Потім розкладіть кабачки в пакетики і відправте в морозильну камеру. Взимку такі кабачки без розморожування можна смажити на сковороді.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму. Овочі можна приготувати дуже швидко. Кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою.

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