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З хрумким тістом: Глінська розповіла, як приготувати апетитні чебуреки для всієї родини (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати смачні чебуреки з м’ясом Новина оновлена 21 липня 2022, 11:37
Як приготувати смачні чебуреки з м’ясом

Простий рецепт чебуреків з хрумким тістом з пухирцями та соковитою начинкою

Коли наприкінці робочого дня ідей, як і сил, практично не залишається, багато хто шукає прості та швидкі у приготуванні смачні рецепти. Наприклад, можна приготувати чебуреки з кабачків, а можна зробити класичні чебуреки з м’яса.

Переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф", український кулінар Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачні чебуреки з хрустким тістом з пухирцями та соковитою м’ясною начинкою.

Як приготувати чебуреки з м’ясом

Інгредієнти для тіста:

  • 500 г борошна (2 склянки)
  • 10 г солі (1 ч.л. без гірки)
  • 250 мл окропу (1 склянка)
  • 50 мл соняшникової олії (4 ст. л)

Інгредієнти для начинки:

  • 300 г фаршу (яловичина чи свинина)
  • 300 г цибулі (2-3 шт.)
  • сіль
  • 80 мл холодної води (5 ст. л)
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Готуємо тісто. Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин у борошно, додаємо олію. Перемішуємо спочатку вилкою, потім розминаємо руками. Але не довго. Залишаємо тісто в мисці, накриваємо плівкою або рушником. Залишаємо на годину за кімнатної температури.
  2. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо без додавання борошна. Відправляємо тісто в пакет та в холодильник на 2-3 години. У холодильнику тісто може зберігатись 2-3 дні.
  3. Готуємо начинку. Натираємо цибулю на тертці або пропускаємо її разом з фаршем у м’ясорубці.
  4. Змішуємо фарш із цибулею, додаємо сіль та прохолодну воду. Перемішуємо.
  5. Готуємо чебуреки. Відрізаємо невеликі шматочки від тіста приблизно 60-70 г на один чебурек.
  6. Підпиляємо стіл і тісто борошном. Розкочуємо його у вигляді кола, діаметром 16 см. Робимо заготовки і підпиляємо між собою борошном. Отримуємо 15-16 чебуреків.
  7. Додаємо начинку та склеюємо, закріплюємо за допомогою вилки.
  8. Розігріваємо олію на сковороді. Смажимо чебуреки.

Раніше кулінарний блогер поділилася рецептом лінивих чебуреків з лаваша в духовці.

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#Рецепти #Чебуреки