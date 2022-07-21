З хрумким тістом: Глінська розповіла, як приготувати апетитні чебуреки для всієї родини (відео)
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Простий рецепт чебуреків з хрумким тістом з пухирцями та соковитою начинкою
Коли наприкінці робочого дня ідей, як і сил, практично не залишається, багато хто шукає прості та швидкі у приготуванні смачні рецепти. Наприклад, можна приготувати чебуреки з кабачків, а можна зробити класичні чебуреки з м’яса.
Переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф", український кулінар Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачні чебуреки з хрустким тістом з пухирцями та соковитою м’ясною начинкою.
Як приготувати чебуреки з м’ясом
Інгредієнти для тіста:
- 500 г борошна (2 склянки)
- 10 г солі (1 ч.л. без гірки)
- 250 мл окропу (1 склянка)
- 50 мл соняшникової олії (4 ст. л)
Інгредієнти для начинки:
- 300 г фаршу (яловичина чи свинина)
- 300 г цибулі (2-3 шт.)
- сіль
- 80 мл холодної води (5 ст. л)
- Олія для смаження
Приготування:
- Готуємо тісто. Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин у борошно, додаємо олію. Перемішуємо спочатку вилкою, потім розминаємо руками. Але не довго. Залишаємо тісто в мисці, накриваємо плівкою або рушником. Залишаємо на годину за кімнатної температури.
- Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо без додавання борошна. Відправляємо тісто в пакет та в холодильник на 2-3 години. У холодильнику тісто може зберігатись 2-3 дні.
- Готуємо начинку. Натираємо цибулю на тертці або пропускаємо її разом з фаршем у м’ясорубці.
- Змішуємо фарш із цибулею, додаємо сіль та прохолодну воду. Перемішуємо.
- Готуємо чебуреки. Відрізаємо невеликі шматочки від тіста приблизно 60-70 г на один чебурек.
- Підпиляємо стіл і тісто борошном. Розкочуємо його у вигляді кола, діаметром 16 см. Робимо заготовки і підпиляємо між собою борошном. Отримуємо 15-16 чебуреків.
- Додаємо начинку та склеюємо, закріплюємо за допомогою вилки.
- Розігріваємо олію на сковороді. Смажимо чебуреки.
Раніше кулінарний блогер поділилася рецептом лінивих чебуреків з лаваша в духовці.