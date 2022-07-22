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Як зробити смачне домашнє морозиво: Ярославський поділився цікавим рецептом семіфредо з коньяком (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати пломбір семіфредо - рецепт Новина оновлена 22 липня 2022, 10:47
Як приготувати пломбір семіфредо - рецепт

Легкий рецепт, який обов'язково потрібно приготувати влітку

Смачне натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру у морозильній камері.

Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф", український шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як приготувати чистий домашній пломбір — семіфредо. Це класичний італійський десерт, який готується з різним наповнювачами: горіхами, фруктами, ягодами, шоколадом.

"Вам точно сподобається!", — запевняє кулінар.

Інгредієнти на скляну форму 1,5 л:

  • 7 жовтків
  • 100 г цукру
  • 20 г коньяку
  • 350 г вершків 30-35% жирності
  • додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад

Приготування:

  1. В скляну або ж металеву миску додайте цукор та жовтки. Перемішайте вінчиком та поставте на водяну баню на середній вогонь та інтенсивно помішуйте. Якщо користуєтесь термометром, нагріваємо до 80℃. Але дуже обережно, щоб не згорнулись жовтки. Можлива і менша температура — нічого страшного. Якщо не маєте термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати.
  2. Додайте трохи коньяку — для кращого смаку (потім треба ще трохи прогріти суміш), але можна і без нього.
  3. Готову суміш відставте трохи охолонути, накривши харчовою плівкою.
  4. Збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години.
  5. Акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками.
  6. Форму для морозива застеліть одноразовою плівкою. Перелийте суміш та відправте у морозилку на 6-8 годин або на ніч.
  7. Після заморозки дістаньте з форми. Можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту можна не використовувати і цукор.

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#Десерти #Рецепти #Морозиво