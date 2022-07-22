Як зробити смачне домашнє морозиво: Ярославський поділився цікавим рецептом семіфредо з коньяком (відео)

Легкий рецепт, який обов'язково потрібно приготувати влітку

Смачне натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру у морозильній камері.

Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф", український шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як приготувати чистий домашній пломбір — семіфредо. Це класичний італійський десерт, який готується з різним наповнювачами: горіхами, фруктами, ягодами, шоколадом.

"Вам точно сподобається!", — запевняє кулінар.

Інгредієнти на скляну форму 1,5 л:

7 жовтків

100 г цукру

20 г коньяку

350 г вершків 30-35% жирності

додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад

Читайте також: Категорія Рецепти Як приготувати смачне морозиво вдома: всього 3 інгредієнти (відео) До домашнього морозива за бажанням можна додати будь-які ягоди чи фрукти

Приготування:

В скляну або ж металеву миску додайте цукор та жовтки. Перемішайте вінчиком та поставте на водяну баню на середній вогонь та інтенсивно помішуйте. Якщо користуєтесь термометром, нагріваємо до 80℃. Але дуже обережно, щоб не згорнулись жовтки. Можлива і менша температура — нічого страшного. Якщо не маєте термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати. Додайте трохи коньяку — для кращого смаку (потім треба ще трохи прогріти суміш), але можна і без нього. Готову суміш відставте трохи охолонути, накривши харчовою плівкою. Збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години. Акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками. Форму для морозива застеліть одноразовою плівкою. Перелийте суміш та відправте у морозилку на 6-8 годин або на ніч. Після заморозки дістаньте з форми. Можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту можна не використовувати і цукор.