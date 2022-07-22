Як зробити смачне домашнє морозиво: Ярославський поділився цікавим рецептом семіфредо з коньяком (відео)
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Легкий рецепт, який обов'язково потрібно приготувати влітку
Смачне натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру у морозильній камері.
Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф", український шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як приготувати чистий домашній пломбір — семіфредо. Це класичний італійський десерт, який готується з різним наповнювачами: горіхами, фруктами, ягодами, шоколадом.
"Вам точно сподобається!", — запевняє кулінар.
Інгредієнти на скляну форму 1,5 л:
- 7 жовтків
- 100 г цукру
- 20 г коньяку
- 350 г вершків 30-35% жирності
- додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад
Приготування:
- В скляну або ж металеву миску додайте цукор та жовтки. Перемішайте вінчиком та поставте на водяну баню на середній вогонь та інтенсивно помішуйте. Якщо користуєтесь термометром, нагріваємо до 80℃. Але дуже обережно, щоб не згорнулись жовтки. Можлива і менша температура — нічого страшного. Якщо не маєте термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати.
- Додайте трохи коньяку — для кращого смаку (потім треба ще трохи прогріти суміш), але можна і без нього.
- Готову суміш відставте трохи охолонути, накривши харчовою плівкою.
- Збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години.
- Акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками.
- Форму для морозива застеліть одноразовою плівкою. Перелийте суміш та відправте у морозилку на 6-8 годин або на ніч.
- Після заморозки дістаньте з форми. Можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту можна не використовувати і цукор.