Вишнева наливочка: як приготувати алкогольний напій вдома (видео)
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Крім неймовірного аромату, напій має бездоганний смак ягід
Сезон вишень у багатьох ознаменується не лише приготуванням ягідних компотів та варення, а й солодкої, ароматної вишневої наливки.
Кулінарний блогер Богдана Клименко розповіла, як приготувати таку наливку в домашніх умовах. Цей алкогольний напій дуже легкий у приготуванні.
Як приготувати наливку з вишні
Інгредієнти:
- 300 г вишень (або 200 г вишень та 100 г смородини)
- 80-90 листочків з вишень/смородини/малини (або будь-яких інших)
- 800 мл води
- 250 г цукру
- 500 г горілки
Приготування:
- Все добре миємо і даємо підсохнути.
- З’єднуємо вишні, листочки, цукор та воду. Ставимо на плиту.
- Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь.
- Варимо десь 30 хвилин на маленькому вогні і даємо охолонути.
- Потім проціджуємо в банку, наливаємо горілку та залишаємо на 3 дні у темному, холодному місці. Смакувати холодною!
Додамо, що при спекотній погоді дуже хочеться освіжаючих напоїв, наприклад, смачного натурального лимонаду, рецептом якого ми ділилися раніше.