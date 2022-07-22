Вишнева наливочка: як приготувати алкогольний напій вдома (видео)

Крім неймовірного аромату, напій має бездоганний смак ягід

Сезон вишень у багатьох ознаменується не лише приготуванням ягідних компотів та варення, а й солодкої, ароматної вишневої наливки.

Кулінарний блогер Богдана Клименко розповіла, як приготувати таку наливку в домашніх умовах. Цей алкогольний напій дуже легкий у приготуванні.

Як приготувати наливку з вишні

Інгредієнти:

300 г вишень (або 200 г вишень та 100 г смородини)

80-90 листочків з вишень/смородини/малини (або будь-яких інших)

800 мл води

250 г цукру

500 г горілки

Приготування:

Все добре миємо і даємо підсохнути. З’єднуємо вишні, листочки, цукор та воду. Ставимо на плиту. Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь. Варимо десь 30 хвилин на маленькому вогні і даємо охолонути. Потім проціджуємо в банку, наливаємо горілку та залишаємо на 3 дні у темному, холодному місці. Смакувати холодною!

Додамо, що при спекотній погоді дуже хочеться освіжаючих напоїв, наприклад, смачного натурального лимонаду, рецептом якого ми ділилися раніше.