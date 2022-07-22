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Вишнева наливочка: як приготувати алкогольний напій вдома (видео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати наливку з вишні вдома Новина оновлена 22 липня 2022, 14:33
Як приготувати наливку з вишні вдома

Крім неймовірного аромату, напій має бездоганний смак ягід

Сезон вишень у багатьох ознаменується не лише приготуванням ягідних компотів та варення, а й солодкої, ароматної вишневої наливки.

Кулінарний блогер Богдана Клименко розповіла, як приготувати таку наливку в домашніх умовах. Цей алкогольний напій дуже легкий у приготуванні.

Як приготувати наливку з вишні

Інгредієнти:

  • 300 г вишень (або 200 г вишень та 100 г смородини)
  • 80-90 листочків з вишень/смородини/малини (або будь-яких інших)
  • 800 мл води
  • 250 г цукру
  • 500 г горілки

Приготування:

  1. Все добре миємо і даємо підсохнути.
  2. З’єднуємо вишні, листочки, цукор та воду. Ставимо на плиту.
  3. Доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь.
  4. Варимо десь 30 хвилин на маленькому вогні і даємо охолонути.
  5. Потім проціджуємо в банку, наливаємо горілку та залишаємо на 3 дні у темному, холодному місці. Смакувати холодною!

Додамо, що при спекотній погоді дуже хочеться освіжаючих напоїв, наприклад, смачного натурального лимонаду, рецептом якого ми ділилися раніше.

Теги:
#Алкоголь #Напої #Рецепти