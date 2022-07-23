Що додати до борщу, щоб отримати насичений колір: хитрість ресторанних кухарів

Приготувати ідеально червоний борщ, як у ресторані дуже просто, якщо знати одну хитрість.

Щоб приготувати найсмачніший борщ, багато домогосподарок додають у борщ старе сало, щоб надати йому неповторний смак і аромат, а хтось ягоди чи розсіл. Проте часто отримати насичений колір, як у ресторані, не виходить. Як це зробити?

Ресторані кухарі зазначають, що для цього не потрібно додавати у страву ні оцет, ні лимонну кислоту. Щобільше, щоб отримати насичений колір, нічого зайвого додавати не потрібно, пише belnovosti.

Як отримати насичений колір борщу

Весь секрет кольору – у буряках. Перед приготуванням її потрібно ретельно вимити буряк, при чому зробити це настільки добре, наскільки це взагалі можливо. Після цього почистьте овоч, але очищення не викидайте. Їх залийте окропом і відставте убік, доки вариться борщ.

Далі готуйте борщ так, як ви звикли це робити, а за цей час рідина, в якій знаходиться шкірка буряків, має стати рубіново-червоним відтінком. А після того, як страва буде готова, буряковий розчин слід влити у каструлю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо запровадження у календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.