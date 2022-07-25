Як приготувати плов, щоб він був розсипчастим і не злипався: корисні хитрощі

Ці правила має знати кожна господиня.

Крім гречки, про секрети приготування якої ми писали раніше, однією з найулюбленіших каш багатьох українців є рис, а особливо плов, який з нього готують. Однак часто рисова каша часто розварюється і виходить склеєною, через що не виходить приготувати смачний та розсипчастий плов. Уникнути такого провалу допоможуть чотири хитрощі.

Що саме потрібно робити з рисом, щоб приготувати розсипчастий плов, пише belnovosti. Ці неочевидні хитрощі допоможуть вам приготувати ідеальну страву.

Хитрощі приготування розсипчастого плову

Перед приготуванням замочуйте рис , таким чином можна видалити крохмаль, який і склеює зерна. У нагрітій до 60 градусів воду замочіть рис на 12-20 хвилин. Не забудьте посолити воду.

Не вливайте воду відразу — спочатку відправте рис на сковорідку, перемішайте його з м’ясом і овочами, зачекайте хвилину, і лише після додавайте воду.

Не додавайте холодну воду – краще додавати рідину, доведену до кипіння.

Правильні пропорції — не варто забувати, що не всі сорти рису підпорядковуються "правилу" 1 до 2. Іноді співвідношення потрібно міняти: наприклад, на кілограм довгозернового рису потрібно 1,5, а не два, а на кілограм бурого сорту — 3 літри води.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гречану кашу, щоб вона вийшла розсипчастою.