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Як приготувати плов, щоб він був розсипчастим і не злипався: корисні хитрощі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Перед приготуванням рис обов’язково потрібно промити та замочити
Перед приготуванням рис обов’язково потрібно промити та замочити

Ці правила має знати кожна господиня.

Крім гречки, про секрети приготування якої ми писали раніше, однією з найулюбленіших каш багатьох українців є рис, а особливо плов, який з нього готують. Однак часто рисова каша часто розварюється і виходить склеєною, через що не виходить приготувати смачний та розсипчастий плов. Уникнути такого провалу допоможуть чотири хитрощі.

Що саме потрібно робити з рисом, щоб приготувати розсипчастий плов, пише belnovosti. Ці неочевидні хитрощі допоможуть вам приготувати ідеальну страву.

Хитрощі приготування розсипчастого плову

Перед приготуванням замочуйте рис, таким чином можна видалити крохмаль, який і склеює зерна. У нагрітій до 60 градусів воду замочіть рис на 12-20 хвилин. Не забудьте посолити воду.

Не вливайте воду відразу — спочатку відправте рис на сковорідку, перемішайте його з м’ясом і овочами, зачекайте хвилину, і лише після додавайте воду.

Не додавайте холодну воду – краще додавати рідину, доведену до кипіння.

Правильні пропорції — не варто забувати, що не всі сорти рису підпорядковуються "правилу" 1 до 2. Іноді співвідношення потрібно міняти: наприклад, на кілограм довгозернового рису потрібно 1,5, а не два, а на кілограм бурого сорту — 3 літри води.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гречану кашу, щоб вона вийшла розсипчастою.

Теги:
#Рецепт #Каша #Рисова каша #Крупа #Плов