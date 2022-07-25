Ідеальні дірочки і пухкість: як приготувати смачні млинці на дріжджах (відео)
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Виходять дуже апетитні смаколики, якими не гріх поділитись з сусідами
Які тільки млинці можна приготувати! І солодкі, і солоні, такі як картопляні млинці з м’ясною начинкою по-литовськи чи кабачкові млинці.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко, який неодноразово ділився цікавими рецептами з простих інгредієнтів, розповів, як приготувати смачні солодкі млинці на дріжджах. За словами кулінара, у страві виходять ідеальні дірочки та ідеальна пухкість.
"Інгредієнти мають бути не з холодильника, а кімнатної температури, щоб у дріжджів не стався стрес", — підкреслює Клопотенко.
Як приготувати млинці на дріжджах
- У 300 мл теплого молока (трохи треба підігріти), з одного боку, насипте 1 ст. л. цукру та дрібку солі, а з іншого — 15 г живих дріжджів. Перемішайте та залиште на 10 хв у теплому місці. Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то це означає, що дріжджі ожили та можна рухатися далі.
- Додаєте 1 яйце, 150 г борошна і добре перемішуєте до однорідності.
- Наливаєте столову ложку олії, знов перемішуєте, накриваєте чимось миску та лишаєте тісто на 40 хв.
- Потім обережно перемішуєте все ополоником та смажите млинці. Смачного!
Раніше Євген Клопотенко роз'яснював, як приготувати ідеальні млинці без грудочок.