Ідеальні дірочки і пухкість: як приготувати смачні млинці на дріжджах (відео)

Виходять дуже апетитні смаколики, якими не гріх поділитись з сусідами

Які тільки млинці можна приготувати! І солодкі, і солоні, такі як картопляні млинці з м’ясною начинкою по-литовськи чи кабачкові млинці.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко, який неодноразово ділився цікавими рецептами з простих інгредієнтів, розповів, як приготувати смачні солодкі млинці на дріжджах. За словами кулінара, у страві виходять ідеальні дірочки та ідеальна пухкість.

"Інгредієнти мають бути не з холодильника, а кімнатної температури, щоб у дріжджів не стався стрес", — підкреслює Клопотенко.

Як приготувати млинці на дріжджах

У 300 мл теплого молока (трохи треба підігріти), з одного боку, насипте 1 ст. л. цукру та дрібку солі, а з іншого — 15 г живих дріжджів. Перемішайте та залиште на 10 хв у теплому місці. Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то це означає, що дріжджі ожили та можна рухатися далі. Додаєте 1 яйце, 150 г борошна і добре перемішуєте до однорідності. Наливаєте столову ложку олії, знов перемішуєте, накриваєте чимось миску та лишаєте тісто на 40 хв. Потім обережно перемішуєте все ополоником та смажите млинці. Смачного!

Раніше Євген Клопотенко роз'яснював, як приготувати ідеальні млинці без грудочок.