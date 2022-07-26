У спеку саме те: три смачні рецепти лимонадів, які чудово втамовують спрагу

Прості рецепти охолоджувальних напоїв, які легко приготувати самостійно.

У спеку потрібно особливо дотримуватися водного балансу, щоб не нашкодити своєму організму. Однак пити просту воду не смачно, та й не потрібно, адже її можна замінити на цікавіші альтернативи, які до того ж краще втамовують спрагу. Наприклад, можна приготувати домашній мохіто, смачний смузі або холодний лимонад. Саме про нього і йтиметься далі.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги три рецепти простих, але дуже смачних лимонадів, які відмінно впораються із завданням "вгамувати спрагу" влітку. Щобільше, вони дуже легкі у приготуванні.

Імбирно-лаймовий спритц: рецепт

Інгредієнти:

Газована вода – 500 мл

Лайм – 4 шт

Імбир – 20 г

Цукор – 60 г

Вода – 20 мл

Лід

Спосіб приготування:

У невеликій каструльці нагрійте цукор із водою до повного розчинення. Дайте сиропу охолонути. Видавіть сік з лаймів, а корінь імбиру очистьте і натріть на тертці. Протріть його сито та додайте лаймовий сік. Туди ж влийте сироп. У глечик покладіть лід, додайте сироп і залийте газованою водою.

Лимонад з грейпфрутом та базиліком: рецепт

Інгредієнти:

Грейпфрут – 3 прим.

Базилік – ½ пучка

Цукор – 70 г

Вода – 20 мл

Газована вода – 300 мл

Лід

Спосіб приготування:

Базилік пробийте блендером у пюре, додайте цукор та воду. Нагрійте до розчинення цукру і дайте сиропу охолонути. Видавіть сік із грейпфрута. У склянку насипте лід, базиліковий сироп, сік грейпфрута і доверху залийте газованою водою.

Лимонад із зеленим чаєм: рецепт

Інгредієнти:

Зелений чай – 6 г

Лимон – 3 шт.

М’ята – 1 пучок

Яблуко – 1 шт.

Вода – 200 мл

Лід

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Спосіб приготування:

Заваріть зелений чай і дайте йому охолонути. Після цього процідіть його через сито. Видавіть сік із лимонів і змішайте його з чаєм та листям м’яти. Яблуко наріжте скибочками. У глечик покладіть лід, яблуко і залийте лимонадом.

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