У спеку саме те: три смачні рецепти лимонадів, які чудово втамовують спрагу
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Прості рецепти охолоджувальних напоїв, які легко приготувати самостійно.
У спеку потрібно особливо дотримуватися водного балансу, щоб не нашкодити своєму організму. Однак пити просту воду не смачно, та й не потрібно, адже її можна замінити на цікавіші альтернативи, які до того ж краще втамовують спрагу. Наприклад, можна приготувати домашній мохіто, смачний смузі або холодний лимонад. Саме про нього і йтиметься далі.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги три рецепти простих, але дуже смачних лимонадів, які відмінно впораються із завданням "вгамувати спрагу" влітку. Щобільше, вони дуже легкі у приготуванні.
Імбирно-лаймовий спритц: рецепт
Інгредієнти:
- Газована вода – 500 мл
- Лайм – 4 шт
- Імбир – 20 г
- Цукор – 60 г
- Вода – 20 мл
- Лід
Спосіб приготування:
- У невеликій каструльці нагрійте цукор із водою до повного розчинення. Дайте сиропу охолонути.
- Видавіть сік з лаймів, а корінь імбиру очистьте і натріть на тертці. Протріть його сито та додайте лаймовий сік. Туди ж влийте сироп.
- У глечик покладіть лід, додайте сироп і залийте газованою водою.
Лимонад з грейпфрутом та базиліком: рецепт
Інгредієнти:
- Грейпфрут – 3 прим.
- Базилік – ½ пучка
- Цукор – 70 г
- Вода – 20 мл
- Газована вода – 300 мл
- Лід
Спосіб приготування:
- Базилік пробийте блендером у пюре, додайте цукор та воду. Нагрійте до розчинення цукру і дайте сиропу охолонути.
- Видавіть сік із грейпфрута.
- У склянку насипте лід, базиліковий сироп, сік грейпфрута і доверху залийте газованою водою.
Лимонад із зеленим чаєм: рецепт
Інгредієнти:
- Зелений чай – 6 г
- Лимон – 3 шт.
- М’ята – 1 пучок
- Яблуко – 1 шт.
- Вода – 200 мл
- Лід
Спосіб приготування:
- Заваріть зелений чай і дайте йому охолонути. Після цього процідіть його через сито.
- Видавіть сік із лимонів і змішайте його з чаєм та листям м’яти.
- Яблуко наріжте скибочками.
- У глечик покладіть лід, яблуко і залийте лимонадом.
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