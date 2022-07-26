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У спеку саме те: три смачні рецепти лимонадів, які чудово втамовують спрагу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Три смачні способи, як вгамувати спрагу в спеку Новина оновлена 26 липня 2022, 11:50
Три смачні способи, як вгамувати спрагу в спеку

Прості рецепти охолоджувальних напоїв, які легко приготувати самостійно.

У спеку потрібно особливо дотримуватися водного балансу, щоб не нашкодити своєму організму. Однак пити просту воду не смачно, та й не потрібно, адже її можна замінити на цікавіші альтернативи, які до того ж краще втамовують спрагу. Наприклад, можна приготувати домашній мохіто, смачний смузі або холодний лимонад. Саме про нього і йтиметься далі.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги три рецепти простих, але дуже смачних лимонадів, які відмінно впораються із завданням "вгамувати спрагу" влітку. Щобільше, вони дуже легкі у приготуванні.

Імбирно-лаймовий спритц: рецепт

Інгредієнти:

  • Газована вода – 500 мл
  • Лайм – 4 шт
  • Імбир – 20 г
  • Цукор – 60 г
  • Вода – 20 мл
  • Лід

Спосіб приготування:

  1. У невеликій каструльці нагрійте цукор із водою до повного розчинення. Дайте сиропу охолонути.
  2. Видавіть сік з лаймів, а корінь імбиру очистьте і натріть на тертці. Протріть його сито та додайте лаймовий сік. Туди ж влийте сироп.
  3. У глечик покладіть лід, додайте сироп і залийте газованою водою.

Лимонад з грейпфрутом та базиліком: рецепт

Інгредієнти:

  • Грейпфрут – 3 прим.
  • Базилік – ½ пучка
  • Цукор – 70 г
  • Вода – 20 мл
  • Газована вода – 300 мл
  • Лід

Спосіб приготування:

  1. Базилік пробийте блендером у пюре, додайте цукор та воду. Нагрійте до розчинення цукру і дайте сиропу охолонути.
  2. Видавіть сік із грейпфрута.
  3. У склянку насипте лід, базиліковий сироп, сік грейпфрута і доверху залийте газованою водою.

Лимонад із зеленим чаєм: рецепт

Інгредієнти:

  • Зелений чай – 6 г
  • Лимон – 3 шт.
  • М’ята – 1 пучок
  • Яблуко – 1 шт.
  • Вода – 200 мл
  • Лід

Спосіб приготування:

  1. Заваріть зелений чай і дайте йому охолонути. Після цього процідіть його через сито.
  2. Видавіть сік із лимонів і змішайте його з чаєм та листям м’яти.
  3. Яблуко наріжте скибочками.
  4. У глечик покладіть лід, яблуко і залийте лимонадом.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.

Теги:
#Рецепт #Лимонад #Напій