Навіщо додавати до млинців газовану воду: хитрість від професійних кухарів

Така техніка допоможе приготувати тісто відмінних тонких млинців без грудок.

Кожна домогосподарка мріє навчитися готувати млинці так, щоб вони завжди виходили ідеальними, проте стандартний рецепт не завжди дає бажаний результат. Тому ми вже писали, як приготувати ідеальне тісто на млинці, яке не рветься, а тепер розповідаємо навіщо до тіста потрібно додавати газовану воду.

Навіщо додавати в млинці газовану воду

Через свій особливий склад газована вода дозволить приготувати найтонші млинці з апетитними дірочками, тому нею часто замінюють соду, пише prostoway. Завдяки цьому досить незвичайному інгредієнту, страва виходить ажурною та дуже апетитною.

Як правильно вводити газовану воду в тісто

Складнощів ніяких немає, головне дотримуватися правильних пропорцій — на 200 г борошна достатньо пів літра води. Відзначимо, що важливо, щоб вода була мінеральною, інакше у млинців з’явиться не зовсім приємний присмак.

Половину газованої води потрібно змішати з цукром, яйцями та молоком. Довести це все до однорідного стану і після чого додати борошно. І лише потім влити другу половину води.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних млинців із вівсяного борошна.