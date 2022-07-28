Соковитий лечо на зиму: рецепт найсмачнішої консервації

Не полінуйтеся приготувати зараз зараз, щоб взимку насолоджуватися літньою консервацією

Літо – благодатна пора для різноманітних заготовок та консервації. Якщо ви вже закатали на зиму баклажани в аджику, радимо скуштувати черговий смачний рецепт овочів, які порадують узимку насиченим літнім смаком та яскравим кольором.

Як швидко і просто приготувати соковитий лечо на зиму без стерилізації. "Телеграф" ділиться з вами рецептом найсмачнішої консервації.

Лічо на зиму: рецепт з болгарського перцю та помідорів

Складові:

· 3 кг червоного болгарського перцю,

· 3 кг помідорів,

· 1 головка часнику,

· 10 горошин чорного перцю,

· 1 склянка рослинної олії,

· 1 склянка цукру,

· 5 ст. ложок 9%-го оцту,

· 2 ст. ложки солі.

Як приготувати лечо на зиму:

1. Перекрутіть помідори через м’ясорубку або блендер і процідіть сік від макухи.

2. Болгарський перець очистіть від серцевини та наріжте смужками товщиною приблизно 1 см.

3. Додайте в томатне пюре олію, цукор, сіль, поставте на вогонь і прокип’ятіть 5 хвилин.

4. Додайте в киплячий сік болгарський перець і варіть під кришкою 10-20 хвилин. Чим довше готуються овочі, тим м’якшими вони стають, тому час варіння коригуйте залежно від власного смаку.

5. Для хрусткого перцю в лечо достатньо 10 хвилин, а якщо ви любите м’які овочі, готуйте їх 20-30 хвилин.

6. Під кінець додайте подрібнений часник, чорний перець, оцет і варіть ще 5 хвилин.

7. Розкладіть лечо з перцю у підготовлені стерилізовані банки та закатайте.

8. Переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою та залиште до повного остигання.

Смачного!

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