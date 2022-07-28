З чим запекти кабачки, щоб вийшло вишукане блюдо: відмінний рецепт (відео)
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Кабачкова запіканка а-ля лазанья підкорить вас та ваших гостей
Влітку є можливість готувати масу страв із кабачків. Їх можна не тільки смажити у вигляді кабачкових млинців, зробити з них основу під піцу або овочеві нагетси, а й запекти в духовці. Приготовлені таким способом кабачки виходять навіть смачнішими, ніж якщо їх смажити на сковороді.
Рецептом кабачкової запіканки а-ля лазанья ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. За його словами, на приготування страви піде близько години. Вийде 4-5 порцій, якими можна нагодувати всю родину або почастувати гостей.
Складові:
- 2 цибулини
- 2 ч. ложки олії
- 400 г помідорів
- сіль, перець, копчена паприка
- 220 г сиру (найкраще підійде моцарелла)
- 500-600 г фаршу (курячого або телячого)
- 2 зубчики часнику
- 600 г кабачків (вага очищеного від шкірки овочу)
Спосіб приготування:
- Нарізати цибулю та часник і обсмажити на олії 3 хвилини.
- Додати фарш, всипати спеції — сіль, перець, копчену паприку. Перемішати і смажити 10 хвилин.
- Додати або томати у власному соку, або дрібно нарізані соковиті помідори. Все вимішати та протушкувати ще 7 хвилин.
- Натерти сир. Очистити кабачки від шкірки й тонко нарізати.
- Частки кабачків викласти на дно форми. Посолити. Викласти фарш. Далі присипати сиром. Накрити кабачками, посолити, присипати сиром. Щоб сир не підгорів, можна накрити запіканку фольгою.
- Відправити в духовку, випікати при 180 градусах 50 хвилин.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагетті, які здивують новим смаком.