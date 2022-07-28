З чим запекти кабачки, щоб вийшло вишукане блюдо: відмінний рецепт (відео)

Кабачкова запіканка а-ля лазанья підкорить вас та ваших гостей

Влітку є можливість готувати масу страв із кабачків. Їх можна не тільки смажити у вигляді кабачкових млинців, зробити з них основу під піцу або овочеві нагетси, а й запекти в духовці. Приготовлені таким способом кабачки виходять навіть смачнішими, ніж якщо їх смажити на сковороді.

Рецептом кабачкової запіканки а-ля лазанья ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. За його словами, на приготування страви піде близько години. Вийде 4-5 порцій, якими можна нагодувати всю родину або почастувати гостей.

Складові:

2 цибулини

2 ч. ложки олії

400 г помідорів

сіль, перець, копчена паприка

220 г сиру (найкраще підійде моцарелла)

500-600 г фаршу (курячого або телячого)

2 зубчики часнику

600 г кабачків (вага очищеного від шкірки овочу)

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю та часник і обсмажити на олії 3 хвилини. Додати фарш, всипати спеції — сіль, перець, копчену паприку. Перемішати і смажити 10 хвилин. Додати або томати у власному соку, або дрібно нарізані соковиті помідори. Все вимішати та протушкувати ще 7 хвилин. Натерти сир. Очистити кабачки від шкірки й тонко нарізати. Частки кабачків викласти на дно форми. Посолити. Викласти фарш. Далі присипати сиром. Накрити кабачками, посолити, присипати сиром. Щоб сир не підгорів, можна накрити запіканку фольгою. Відправити в духовку, випікати при 180 градусах 50 хвилин.

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