Молода картопля виходить красивого золотистого кольору: незвичайний рецепт страви в карамелі
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Навіть прискіпливий гурман залишиться задоволеним
Які тільки страви можна приготувати з цим овочем! Молоду картоплю можна запекти, просто зварити або підсмажити на сковороді. У будь-якому вигляді вона виходить дуже смачною.
Але чи пробували наші читачі використовувати не лише класичні рецепти з молодою картоплею? Якщо ні, то ловіть спосіб приготування молодого коренеплоду в карамелі з соєвим соусом. Ці компоненти надають картоплі солодкуватий пряний смак, а також красивий золотистий колір.
Як приготувати картоплю в карамелі
Інгредієнти:
- 1 кг молодої дрібної картоплі
- олія для смаження
- 75 мл соєвого соусу
- 50 г цукру
- 2 зубчики часнику
- кунжут
Приготування:
- Молоду картоплю промиваємо під проточною водою. Викладаємо на рушник, щоб вона висохла. Чистити картоплю для цього рецепту не потрібно.
- Сковороду для смаження вибираємо такого розміру, щоб вся картопля лягла в один шар. На розігріту сковороду вливаємо олію для смаження. Коли олія нагріється, викладаємо картоплю. Накриваємо кришкою та обсмажуємо на середньому вогні, періодично помішуючи.
- Готуємо соус. Часник натираємо на дрібній тертці. Додаємо до нього цукор, соєвий соус і перемішуємо.
- Коли картопля готова, зменшуємо вогонь, виливаємо на сковороду соус і перемішуємо.
- Смажимо ще 3-5 хвилин, щоб соус загуснув. Після цього смажимо ще 5 хвилин.
Раніше цікавими способами приготування молодої картоплі поділився український кулінар Євген Клопотенко. Смак картоплі виходить дуже незвичайним.