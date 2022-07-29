Молода картопля виходить красивого золотистого кольору: незвичайний рецепт страви в карамелі

Навіть прискіпливий гурман залишиться задоволеним

Які тільки страви можна приготувати з цим овочем! Молоду картоплю можна запекти, просто зварити або підсмажити на сковороді. У будь-якому вигляді вона виходить дуже смачною.

Але чи пробували наші читачі використовувати не лише класичні рецепти з молодою картоплею? Якщо ні, то ловіть спосіб приготування молодого коренеплоду в карамелі з соєвим соусом. Ці компоненти надають картоплі солодкуватий пряний смак, а також красивий золотистий колір.

Як приготувати картоплю в карамелі

Інгредієнти:

1 кг молодої дрібної картоплі

олія для смаження

75 мл соєвого соусу

50 г цукру

2 зубчики часнику

кунжут

Приготування:

Молоду картоплю промиваємо під проточною водою. Викладаємо на рушник, щоб вона висохла. Чистити картоплю для цього рецепту не потрібно. Сковороду для смаження вибираємо такого розміру, щоб вся картопля лягла в один шар. На розігріту сковороду вливаємо олію для смаження. Коли олія нагріється, викладаємо картоплю. Накриваємо кришкою та обсмажуємо на середньому вогні, періодично помішуючи. Готуємо соус. Часник натираємо на дрібній тертці. Додаємо до нього цукор, соєвий соус і перемішуємо. Коли картопля готова, зменшуємо вогонь, виливаємо на сковороду соус і перемішуємо. Смажимо ще 3-5 хвилин, щоб соус загуснув. Після цього смажимо ще 5 хвилин.

Раніше цікавими способами приготування молодої картоплі поділився український кулінар Євген Клопотенко. Смак картоплі виходить дуже незвичайним.