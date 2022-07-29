Ліниві варенички: рецепт страви, яка поверне вас у мирне дитинство (відео)
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Готуються такі вареники близько 20 хвилин
Відмінний варіант для легкого обіду. Ліниві вареники дуже просто готувати, а їсти ще смачніше.
Рецептом страви поділилась кулінарний блогер Анна (@anny.cooking) в Інстаграмі. В таких варениках немає додаткових калорій, які були б з начинкою. Виходять лінивці дуже ніжними і смачними як в дитинстві.
Як приготувати ліниві вареники
Інгредієнти:
- 350 г кисломолочного сиру
- 2 яйця
- 2 ст.л. цукру
- 1/3 ч.л. солі
- 5-6 ст.л. борошна з гіркою
- борошно для присипання поверхні
- масло
Приготування:
- Сир, яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо борошно і замішуємо ложкою липке тісто.
- Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто. Ділимо тісто на 4 частини, кожну присипаємо борошном і розкатуємо в ковбаску. Нарізаємо на невеликі шматочки товщиною 5 мм.
- Відварюємо вареники в підсоленій киплячій воді — 1-2 хвилини від моменту спливання.
- Вареники викладаємо до масла і смакуємо зі сметаною. Смачного!
Раніше український кондитер Ліза Глінська поділилась рецептом смачних вареників з вишнею. Також ми писали раніше, як приготувати ідеальне тісто до вареників.