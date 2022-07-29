Рус

Ліниві варенички: рецепт страви, яка поверне вас у мирне дитинство (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
237
Як приготувати ліниві вареники
Як приготувати ліниві вареники

Готуються такі вареники близько 20 хвилин

Відмінний варіант для легкого обіду. Ліниві вареники дуже просто готувати, а їсти ще смачніше.

Рецептом страви поділилась кулінарний блогер Анна (@anny.cooking) в Інстаграмі. В таких варениках немає додаткових калорій, які були б з начинкою. Виходять лінивці дуже ніжними і смачними як в дитинстві.

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

  • 350 г кисломолочного сиру
  • 2 яйця
  • 2 ст.л. цукру
  • 1/3 ч.л. солі
  • 5-6 ст.л. борошна з гіркою
  • борошно для присипання поверхні
  • масло

Приготування:

  1. Сир, яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо борошно і замішуємо ложкою липке тісто.
  2. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто. Ділимо тісто на 4 частини, кожну присипаємо борошном і розкатуємо в ковбаску. Нарізаємо на невеликі шматочки товщиною 5 мм.
  3. Відварюємо вареники в підсоленій киплячій воді — 1-2 хвилини від моменту спливання.
  4. Вареники викладаємо до масла і смакуємо зі сметаною. Смачного!

Раніше український кондитер Ліза Глінська поділилась рецептом смачних вареників з вишнею. Також ми писали раніше, як приготувати ідеальне тісто до вареників.

Теги:
#Вареники #Рецепти #Ліниві вареники