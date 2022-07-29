Ліниві варенички: рецепт страви, яка поверне вас у мирне дитинство (відео)

Готуються такі вареники близько 20 хвилин

Відмінний варіант для легкого обіду. Ліниві вареники дуже просто готувати, а їсти ще смачніше.

Рецептом страви поділилась кулінарний блогер Анна (@anny.cooking) в Інстаграмі. В таких варениках немає додаткових калорій, які були б з начинкою. Виходять лінивці дуже ніжними і смачними як в дитинстві.

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

350 г кисломолочного сиру

2 яйця

2 ст.л. цукру

1/3 ч.л. солі

5-6 ст.л. борошна з гіркою

борошно для присипання поверхні

масло

Приготування:

Сир, яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо борошно і замішуємо ложкою липке тісто. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто. Ділимо тісто на 4 частини, кожну присипаємо борошном і розкатуємо в ковбаску. Нарізаємо на невеликі шматочки товщиною 5 мм. Відварюємо вареники в підсоленій киплячій воді — 1-2 хвилини від моменту спливання. Вареники викладаємо до масла і смакуємо зі сметаною. Смачного!

Раніше український кондитер Ліза Глінська поділилась рецептом смачних вареників з вишнею. Також ми писали раніше, як приготувати ідеальне тісто до вареників.