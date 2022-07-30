Немов із студентської їдальні: як приготувати смачні пиріжки з капустою

Смачні пиріжки з капустою підкорили чимало сердець студентів та викладачів

Улюблена всіма найсмачніша страва не лише з дитинства, а й зі студентських часів. Звичайно, апетитні пиріжки є не найкориснішою стравою, проте іноді так хочеться знову відчути їх смак!

Щоб пиріжки вийшли такими ж ситними, якими вони були у студентській їдальні, їх варто приготувати за рецептом, представленим нижче.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти для тіста:

350 мл молока

1 ст. л. цукру

6-7 г швидкодіючих дріжджів

100 г вершкового масла

500 г борошна

0,5 ч. л. солі

Для начинки:

400 г капусти

1 цибуля

1 морква

сіль та перець за смаком

30 г вершкового масла

2 ст. л. рослинної олії

Приготування:

Тепле, але не гаряче молоко переливаємо в глибоку ємність. Додаємо цукор та сухі швидкодіючі дріжджі. Все перемішуємо. У просіяне борошно додаємо сіль і перемішуємо. Поступово всипаємо цю суміш в рідкі інгредієнти, перемішуючи після кожного додавання. В кінці вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло і вимішуємо до однорідності. Перекладаємо його в миску та накриваємо рушником. Залишаємо тісто для підйому на 40 хвилин. Робимо начинку. Капусту дрібно шаткуємо і складаємо в миску. Потім солимо і мнемо. Цибулю нарізаємо дрібно. Моркву натираємо на великій тертці. У сковороді розігріваємо вершкове масло і додаємо трохи олію. Обсмажуємо цибулю до прозорого стану. Додаємо моркву та злегка обсмажуємо її. Висипаємо на сковороду капусту і тушимо ще пару хвилин. Потім солимо, додаємо чорний мелений перець за смаком. Перемішуємо та знімаємо з вогню. Формуємо і смажимо студентські ласощі. Тісто обомніть і поділіть на порційні шматочки. Потім формуємо коржики і викладаємо в центр охолоджену начинку. Защипаємо краї пиріжка. У сковороді або сотейнику розігріваємо досить велику кількість олії. Занурюємо туди пиріжки. Обсмажуємо до рум’яності із двох сторін. Готові пиріжки перекладаємо на паперові рушники, щоб із них стік зайвий жир.

Нагадаємо, щоб пиріжки не черствіли та довго зберігалися, в них додають секретний інгредієнт.