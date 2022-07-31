Як приготувати йогурт у домашніх умовах: рецепт займе лише 10 хвилин

Такий йогурт можна розбавити різними добавками на будь-який смак.

Щоб купити хороший якісний йогурт у магазині, доведеться розщедритися. Однак можна трохи заощадити, приготувавши цей продукт самостійно вдома. Раніше ми ділилися рецептом незвичайного згущеного молока з груш, а тепер розповідаємо про рецепт домашнього йогурту.

Як повідомляє видання belnovosti, саме приготування займає лише 10 хвилин плюс час на наполягання. Однак величезний плюс, що його можна приготувати з різними добавками: сухофруктами, ягодами, насінням льону, злаковими пластівцями.

Як приготувати йогурт?

Нагрійте 2 літри молока у звичайній каструлі та доведіть до температури приблизно 40 градусів. Молоко краще вибирати з жирністю від 3,2% та невеликого терміну зберігання. Завдяки цьому йогурт виходить густим та високої якості.

Після цього в молоко додайте пакетик закваски для йогурту і добре перемішайте.

Після приготування каструлю з йогуртом укутайте в кілька рушників та поставте у тепле місце на всю ніч. На ранок йогурт буде готовий.

Додайте улюблені інгредієнти – сухофрукти, ягоди, злакові, насіння льону тощо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.