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Набагато смачніше, ніж на сковороді: як приготувати ідеальні котлети в духовці (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Котлети в духовці виходять дуже соковитими Новина оновлена 01 серпня 2022, 11:25
Котлети в духовці виходять дуже соковитими

Котлети, приготовані не на сковороді, ніжні та м’які

Більшість із нас звикли смажити котлети на сковороді. Іноді вони виходять занадто жорсткими та твердими, а надлишки олії неможливо просочити серветкою. А ось якщо запекти фарш у духовці, то котлети будуть просто ідеальні та неймовірно смачні.

Рецептом котлет у духовці ділиться фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Зробити страву дуже просто. За словами кулінара, котлети виходять м’які, ніжні, смачні, зі скоринкою.

Складові:

  • Фарш свинячий – 300 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Соєвий соус – 1 ст. ложка
  • Батон — 4 скибочки
  • Молоко – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Олія для смаження
  • Перець
  • Мускатний горіх
  • Улюблена приправа

Спосіб приготування:

  1. Скибочки батона залити молоком, залишити на 15 хвилин. Цибулю злегка підсмажити на сковороді (на оливковій олії), додати моркву, дрібно натерту і тушкувати до м’якості.
  2. У фарш додати соєвий соус, перець, мускатний горіх, улюблену приправу та яйце. Солі не потрібно! Ретельно перемішати.
  3. У чашу блендера помістити трохи віджатий батон і смажену цибулю з морквою, збити до однорідності. Влити у фарш. Ще раз добре перемішати та поставити в холодильник на 1-2 години.
  4. Потім ложкою набрати фарш, обкатати в сухарях (можна в борошні, але тоді не буде скоринки), викласти на пергамент, запікати при 200 градусах 30 хвилин, верх-низ — без конвекції.

Раніше "Телеграф" писав, який інгредієнт додати у фарш, щоб зробити дуже соковиті котлети.

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#Рецепт #Котлети