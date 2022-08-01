Набагато смачніше, ніж на сковороді: як приготувати ідеальні котлети в духовці (відео)
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Котлети, приготовані не на сковороді, ніжні та м’які
Більшість із нас звикли смажити котлети на сковороді. Іноді вони виходять занадто жорсткими та твердими, а надлишки олії неможливо просочити серветкою. А ось якщо запекти фарш у духовці, то котлети будуть просто ідеальні та неймовірно смачні.
Рецептом котлет у духовці ділиться фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Зробити страву дуже просто. За словами кулінара, котлети виходять м’які, ніжні, смачні, зі скоринкою.
Складові:
- Фарш свинячий – 300 г
- Яйце — 1 шт.
- Соєвий соус – 1 ст. ложка
- Батон — 4 скибочки
- Молоко – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Олія для смаження
- Перець
- Мускатний горіх
- Улюблена приправа
Спосіб приготування:
- Скибочки батона залити молоком, залишити на 15 хвилин. Цибулю злегка підсмажити на сковороді (на оливковій олії), додати моркву, дрібно натерту і тушкувати до м’якості.
- У фарш додати соєвий соус, перець, мускатний горіх, улюблену приправу та яйце. Солі не потрібно! Ретельно перемішати.
- У чашу блендера помістити трохи віджатий батон і смажену цибулю з морквою, збити до однорідності. Влити у фарш. Ще раз добре перемішати та поставити в холодильник на 1-2 години.
- Потім ложкою набрати фарш, обкатати в сухарях (можна в борошні, але тоді не буде скоринки), викласти на пергамент, запікати при 200 градусах 30 хвилин, верх-низ — без конвекції.
Раніше "Телеграф" писав, який інгредієнт додати у фарш, щоб зробити дуже соковиті котлети.