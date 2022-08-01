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Як приготувати ідеальне тісто на кекс, яке підійде під будь-яку начинку: суперпростий рецепт (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Кекс зі смородиною – чудовий десерт у літній час
Кекс зі смородиною – чудовий десерт у літній час

Простіше рецепту кексу не знайти, а тісто здивує пишністю та легкістю

Кекс — універсальний десерт, який можна подати як до святкової трапези, так і приготувати нашвидкуруч, якщо раптово прийшли гості. Головний секрет – ідеальне тісто, зробити його легше, ніж здається.

Рецептом тіста для кексу, яке підійде під будь-яку начинку, ділиться фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Ягоди можуть бути будь-які, сезонні, підходить навіть ревінь. Також можна не додавати цукор та ваніль, а зробити кекс солоним: із сіллю, шинкою, сиром чи зеленню. Такий рецепт підходить, у тому числі, для випікання у мультиварці.

Рецепта кексу з чорною смородиною

Складові:

  • Яйця — 3 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Ванільний цукор – 18 г
  • Масло – 125 г
  • Сметана – 200 г
  • Борошно – 300 г
  • Розпушувач – 12 г
  • Чорна смородина – 300 г
  • Шоколадні краплі – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Форму діаметром 22-24 см змастити олією чи застелити пергаментом.
  2. У великій посудині збити яйця, цукор і ванільний цукор протягом 5 хвилин. Додати розтоплене масло, сметану і ще раз збити міксером.
  3. Ввести просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою. Всипати суху смородину та шоколадні краплі, перемішати до однорідності.
  4. Випікати при 180 градусах близько 40 хвилин або у мультиварці на режимі "Випічка" — 1,20 хвилин.

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#Рецепт #Кекс #Тісто