Як приготувати ідеальне тісто на кекс, яке підійде під будь-яку начинку: суперпростий рецепт (відео)

Простіше рецепту кексу не знайти, а тісто здивує пишністю та легкістю

Кекс — універсальний десерт, який можна подати як до святкової трапези, так і приготувати нашвидкуруч, якщо раптово прийшли гості. Головний секрет – ідеальне тісто, зробити його легше, ніж здається.

Рецептом тіста для кексу, яке підійде під будь-яку начинку, ділиться фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Ягоди можуть бути будь-які, сезонні, підходить навіть ревінь. Також можна не додавати цукор та ваніль, а зробити кекс солоним: із сіллю, шинкою, сиром чи зеленню. Такий рецепт підходить, у тому числі, для випікання у мультиварці.

Рецепта кексу з чорною смородиною

Складові:

Яйця — 3 шт.

Цукор – 200 г

Ванільний цукор – 18 г

Масло – 125 г

Сметана – 200 г

Борошно – 300 г

Розпушувач – 12 г

Чорна смородина – 300 г

Шоколадні краплі – 100 г

Спосіб приготування:

Форму діаметром 22-24 см змастити олією чи застелити пергаментом. У великій посудині збити яйця, цукор і ванільний цукор протягом 5 хвилин. Додати розтоплене масло, сметану і ще раз збити міксером. Ввести просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою. Всипати суху смородину та шоколадні краплі, перемішати до однорідності. Випікати при 180 градусах близько 40 хвилин або у мультиварці на режимі "Випічка" — 1,20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний хліб на звичайній сковороді. Домашній хліб дуже смачний та ситний.