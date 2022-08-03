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Що додати до кабачків, щоб приготувати смачні оладки: незвичайний рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Рецепт кабачкових оладок з шинкою Новина оновлена 03 серпня 2022, 12:56
Рецепт кабачкових оладок з шинкою

Такі оладки кабачків сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.

Кабачки — це дуже популярний овоч, з якого можна приготувати велику кількість різних страв. Можна закрити кілька баночок пряної та смачної маринованої закуски, а також можна приготувати апетитні млинці з кабачків. А щоб вони вийшли смачнішими, до них можна додати один незвичайний інгредієнт.

Урізноманітнити смак "стандартних" кабачкових оладок можна додавши до них начинку. Відмінним варіантом для цього є шинка, пише Prostoway.

Кабачки з шинкою: рецепт

Інгредієнти:

  • Кабачок – 450-500 г (1 великий)
  • Яйця – 2 шт
  • Борошно — 3-4 ст.л
  • Сир – 80 г
  • Шинка
  • Сіль та чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Кабачок натріть на великій тертці, трохи посоліть, перемішайте і залиште на 5 хвилин|мінути|, щоб овоч дав сік. Після цього відіжміть зайву рідину.
  2. Збийте віночком 2 яйця, додайте 3-4 ст.л борошна та чорний перець. Перемішуйте до тих пір, поки маса не стане без грудочок.
  3. Після цього натріть на дрібній тертці 80 г сиру і додайте його в тісто. Знову все добре перемішайте. З’єднайте тісто з кабачками, все перемішайте і можете переходити до обсмажування оладок.
  4. Обсмажуйте кабачкові оладки на добре розігрітій сковороді. Викладіть тонко кабачкову масу, зверху покладіть шинку і знову накрийте тонким шаром кабачкової маси.
  5. Смажте оладки під кришкою на середньому вогні з обох боків.

Раніше український кулінар Ліза Глинська розповіла, як приготувати оладки з капусти. Цією стравою можна легко та швидко нагодувати всю родину.

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#Рецепт #Кабачки