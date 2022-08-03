Що додати до кабачків, щоб приготувати смачні оладки: незвичайний рецепт

Такі оладки кабачків сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.

Кабачки — це дуже популярний овоч, з якого можна приготувати велику кількість різних страв. Можна закрити кілька баночок пряної та смачної маринованої закуски, а також можна приготувати апетитні млинці з кабачків. А щоб вони вийшли смачнішими, до них можна додати один незвичайний інгредієнт.

Урізноманітнити смак "стандартних" кабачкових оладок можна додавши до них начинку. Відмінним варіантом для цього є шинка, пише Prostoway.

Кабачки з шинкою: рецепт

Інгредієнти:

Кабачок – 450-500 г (1 великий)

Яйця – 2 шт

Борошно — 3-4 ст.л

Сир – 80 г

Шинка

Сіль та чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

Кабачок натріть на великій тертці, трохи посоліть, перемішайте і залиште на 5 хвилин|мінути|, щоб овоч дав сік. Після цього відіжміть зайву рідину. Збийте віночком 2 яйця, додайте 3-4 ст.л борошна та чорний перець. Перемішуйте до тих пір, поки маса не стане без грудочок. Після цього натріть на дрібній тертці 80 г сиру і додайте його в тісто. Знову все добре перемішайте. З’єднайте тісто з кабачками, все перемішайте і можете переходити до обсмажування оладок. Обсмажуйте кабачкові оладки на добре розігрітій сковороді. Викладіть тонко кабачкову масу, зверху покладіть шинку і знову накрийте тонким шаром кабачкової маси. Смажте оладки під кришкою на середньому вогні з обох боків.

Раніше український кулінар Ліза Глинська розповіла, як приготувати оладки з капусти. Цією стравою можна легко та швидко нагодувати всю родину.