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Як запекти картоплю, щоб вона ідеально пропеклася: супепростий рецепт гратена (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
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Картопляний гратен Новина оновлена 04 серпня 2022, 13:12
Картопляний гратен

Гратен з картоплі вразить вас смаком та ароматом

Картоплю можна не тільки відварити в мундирі або посмажити, а й приготувати з неї а-ля гратен. Цим французьким словом зазвичай називають страву, запечену в духовці. Одна із популярних варіацій: картопляний гратен під сиром із золотистою хрусткою скоринкою.

Приготувати гратен з картоплі досить просто. Рецептом картоплі по-французьки ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. Гратен, зроблений у такий спосіб, виходить неймовірно смачним й ароматним.

Складові:

  • 5-7 картоплин
  • середня цибулина
  • 2-3 зубчики часнику
  • 40 г вершкового масла
  • 3 ст. ложки борошна
  • 400 г молока
  • 200 г 20-відсоткових вершків
  • сіль, перець, чебрець
  • 2 ч. ложки олії для смаження

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її у форму для запікання, але не прикладайте дуже щільно один до одного, тому що можуть не пропіктися.
  2. Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю та часник, і обсмажуємо 3 хвилини.
  3. Вкидаємо олію, розтоплюємо. Додаємо борошно і добре все перемішуємо.
  4. Повільно вливаємо молоко, добре помішуючи. Додаємо спеції – сіль, перець, чебрець.
  5. Доливаємо вершки, помішуючи, готуємо, доводячи до загустіння.
  6. Заливаємо картоплю соусом, намагаємося, щоб затекло між усіма шматочками. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.
  7. Подавати страву слід гарячою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний та пікантний солодкий перець у духовці.

Теги:
#Рецепт #Картопля #гратен