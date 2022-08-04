Як запекти картоплю, щоб вона ідеально пропеклася: супепростий рецепт гратена (відео)

Гратен з картоплі вразить вас смаком та ароматом

Картоплю можна не тільки відварити в мундирі або посмажити, а й приготувати з неї а-ля гратен. Цим французьким словом зазвичай називають страву, запечену в духовці. Одна із популярних варіацій: картопляний гратен під сиром із золотистою хрусткою скоринкою.

Приготувати гратен з картоплі досить просто. Рецептом картоплі по-французьки ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. Гратен, зроблений у такий спосіб, виходить неймовірно смачним й ароматним.

Складові:

5-7 картоплин

середня цибулина

2-3 зубчики часнику

40 г вершкового масла

3 ст. ложки борошна

400 г молока

200 г 20-відсоткових вершків

сіль, перець, чебрець

2 ч. ложки олії для смаження

Спосіб приготування:

Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її у форму для запікання, але не прикладайте дуже щільно один до одного, тому що можуть не пропіктися. Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю та часник, і обсмажуємо 3 хвилини. Вкидаємо олію, розтоплюємо. Додаємо борошно і добре все перемішуємо. Повільно вливаємо молоко, добре помішуючи. Додаємо спеції – сіль, перець, чебрець. Доливаємо вершки, помішуючи, готуємо, доводячи до загустіння. Заливаємо картоплю соусом, намагаємося, щоб затекло між усіма шматочками. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах. Подавати страву слід гарячою.

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