Як запекти картоплю, щоб вона ідеально пропеклася: супепростий рецепт гратена (відео)
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Гратен з картоплі вразить вас смаком та ароматом
Картоплю можна не тільки відварити в мундирі або посмажити, а й приготувати з неї а-ля гратен. Цим французьким словом зазвичай називають страву, запечену в духовці. Одна із популярних варіацій: картопляний гратен під сиром із золотистою хрусткою скоринкою.
Приготувати гратен з картоплі досить просто. Рецептом картоплі по-французьки ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. Гратен, зроблений у такий спосіб, виходить неймовірно смачним й ароматним.
Складові:
- 5-7 картоплин
- середня цибулина
- 2-3 зубчики часнику
- 40 г вершкового масла
- 3 ст. ложки борошна
- 400 г молока
- 200 г 20-відсоткових вершків
- сіль, перець, чебрець
- 2 ч. ложки олії для смаження
Спосіб приготування:
- Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її у форму для запікання, але не прикладайте дуже щільно один до одного, тому що можуть не пропіктися.
- Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю та часник, і обсмажуємо 3 хвилини.
- Вкидаємо олію, розтоплюємо. Додаємо борошно і добре все перемішуємо.
- Повільно вливаємо молоко, добре помішуючи. Додаємо спеції – сіль, перець, чебрець.
- Доливаємо вершки, помішуючи, готуємо, доводячи до загустіння.
- Заливаємо картоплю соусом, намагаємося, щоб затекло між усіма шматочками. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.
- Подавати страву слід гарячою.
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