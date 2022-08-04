Як готувати курку, щоб м’ясо не вийшло сухим: дуже простий рецепт (відео)
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Секрет смачної курячої грудки у соусі
Якщо неправильно готувати м’ясо, воно виходить жорстким і сухим. Смак не врятують навіть спеції. На щастя, це легко уникнути за допомогою правильних інгредієнтів. Наприклад, курка виходить неймовірно соковитою та ніжною, якщо тушкувати її в особливому соусі.
Рецептом курячої грудки в кисло-солодкому соусі ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. Для приготування найсмачнішого м’яса знадобляться прості продукти та сковорода. Рецепт освоять навіть кулінари-початківці.
Складові:
- 2 курячі грудки
- 20 г вершкового масла
- 10 г олії
- 2 ст. ложки соєвого соусу
- 1 ст. ложка лимонного соку
- 1 ч. ложка меду
- 2 зубчики часнику
- борошно
- суміш спецій – сіль, перець
Спосіб приготування:
- На курячій грудці зробіть зверху надрізи у вигляді решітки. Посоліть, поперчіть і обваляйте у борошні.
- У сковороду влийте олію. Обсмажуйте м’ясо по 2 хвилини на сильному вогні з обох боків. Заберіть сковороду з вогню.
- У сковороду покладіть рубаний часник, олію, соєвий соус, мед, лимонний сік. Все добре перемішайте. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте по 3-4 хвилини з кожного боку до готовності м’яса.
- Перед подачею викладіть курку на серветку, щоб забрати зайвий жир. Подавайте страву із зеленню.
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