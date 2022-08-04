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Як готувати курку, щоб м’ясо не вийшло сухим: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Куряча грудка прикрасить будь-яку вечерю Новина оновлена 04 серпня 2022, 14:48
Куряча грудка прикрасить будь-яку вечерю

Секрет смачної курячої грудки у соусі

Якщо неправильно готувати м’ясо, воно виходить жорстким і сухим. Смак не врятують навіть спеції. На щастя, це легко уникнути за допомогою правильних інгредієнтів. Наприклад, курка виходить неймовірно соковитою та ніжною, якщо тушкувати її в особливому соусі.

Рецептом курячої грудки в кисло-солодкому соусі ділиться фудблогер Алекс Міль в Instagram. Для приготування найсмачнішого м’яса знадобляться прості продукти та сковорода. Рецепт освоять навіть кулінари-початківці.

Складові:

  • 2 курячі грудки
  • 20 г вершкового масла
  • 10 г олії
  • 2 ст. ложки соєвого соусу
  • 1 ст. ложка лимонного соку
  • 1 ч. ложка меду
  • 2 зубчики часнику
  • борошно
  • суміш спецій – сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. На курячій грудці зробіть зверху надрізи у вигляді решітки. Посоліть, поперчіть і обваляйте у борошні.
  2. У сковороду влийте олію. Обсмажуйте м’ясо по 2 хвилини на сильному вогні з обох боків. Заберіть сковороду з вогню.
  3. У сковороду покладіть рубаний часник, олію, соєвий соус, мед, лимонний сік. Все добре перемішайте. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте по 3-4 хвилини з кожного боку до готовності м’яса.
  4. Перед подачею викладіть курку на серветку, щоб забрати зайвий жир. Подавайте страву із зеленню.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смажених на мангалі курячих крилець, а також картоплі по-сільськи. А ще ми писали про те, як правильно замаринувати м’ясо для шашлику.

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#Рецепт #М'ясо #Курка