Як по-новому приготувати кабачки: простий рецепт апетитної страви (відео)

Так ви кабачки ще не готували

Влітку ми звикли як першу страву вживати окрошку на основі різних заправок або традиційний буряківник. Мало хто знає, але зробити ідеальний літній суп можна з кабачків. Кремова текстура та незвичайний смак порадують ваші рецептори.

Як приготувати кабачковий крем-суп, розповіла кулінарний блогер Анна (anny.cooking) у Instagram. Для страви знадобляться прості продукти, а на приготування потрібно близько 40 хвилин.

Складові:

3 невеликі кабачки

4 середні картоплини

3 зубчики часнику

2 середні морквини

1 цибуля

2 плавлені сирки або 200 мл 20-33-відсоткових вершків

700 мл-1 л води/бульйону

олія, сіль, перець, орегано, копчена паприка

для сухариків — хліб, олія, паприка, сіль, орегано

Спосіб приготування:

Овочі чистимо і нарізаємо кубиками. У каструлі підсмажуємо на олії цибулю до золотистості, додаємо решту овочів і тушкуємо разом, помішуючи, 10 хвилин, підсолюємо, щоб кабачки пустили сік. Додаємо бульйон/воду, варимо до готовності моркви. Якщо варите з сирками — додайте 1 л води, якщо з вершками, води потрібно 700 мл. Додаємо сирки/вершки, сіль за смаком, чорний мелений перець, щедру дрібку орегано та копченої паприки. Чекаємо, щоб суп закипів, знімаємо з вогню і збиваємо блендером. Суп повертаємо на вогонь і доводимо до кипіння. Для сухариків змішайте нарізаний хліб із олією, сіллю, паприкою й орегано. Підсушуємо при 200 градусах 10 хвилин.

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