Як по-новому приготувати кабачки: простий рецепт апетитної страви (відео)
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Так ви кабачки ще не готували
Влітку ми звикли як першу страву вживати окрошку на основі різних заправок або традиційний буряківник. Мало хто знає, але зробити ідеальний літній суп можна з кабачків. Кремова текстура та незвичайний смак порадують ваші рецептори.
Як приготувати кабачковий крем-суп, розповіла кулінарний блогер Анна (anny.cooking) у Instagram. Для страви знадобляться прості продукти, а на приготування потрібно близько 40 хвилин.
Складові:
- 3 невеликі кабачки
- 4 середні картоплини
- 3 зубчики часнику
- 2 середні морквини
- 1 цибуля
- 2 плавлені сирки або 200 мл 20-33-відсоткових вершків
- 700 мл-1 л води/бульйону
- олія, сіль, перець, орегано, копчена паприка
- для сухариків — хліб, олія, паприка, сіль, орегано
Спосіб приготування:
- Овочі чистимо і нарізаємо кубиками.
- У каструлі підсмажуємо на олії цибулю до золотистості, додаємо решту овочів і тушкуємо разом, помішуючи, 10 хвилин, підсолюємо, щоб кабачки пустили сік.
- Додаємо бульйон/воду, варимо до готовності моркви. Якщо варите з сирками — додайте 1 л води, якщо з вершками, води потрібно 700 мл.
- Додаємо сирки/вершки, сіль за смаком, чорний мелений перець, щедру дрібку орегано та копченої паприки. Чекаємо, щоб суп закипів, знімаємо з вогню і збиваємо блендером.
- Суп повертаємо на вогонь і доводимо до кипіння. Для сухариків змішайте нарізаний хліб із олією, сіллю, паприкою й орегано. Підсушуємо при 200 градусах 10 хвилин.
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