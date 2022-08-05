Просто і дуже смачно: як приготувати згущене молоко в домашніх умовах (відео)

Домашнє згущене молоко доповнить безліч десертів

Багато продуктів ми звикли купувати в магазині, хоча їх просто приготувати самостійно в домашніх умовах. До того ж, натуральні альтернативи тієї ж кабачкової ікри набагато смачніші за магазинні аналоги. Те саме стосується і згущенки, незамінного інгредієнта для десертів і випічки в будь-яку пору року.

Домашнє згущене молоко виходить не тільки смачним, а й точно не містить шкідливих добавок. Рецептом приготування згущеного молока вдома поділилася кулінарна блогерка Анна (anny.cooking) у Instagram. За її словами, на приготування ласощів піде близько 40 хвилин.

Інгредієнти :

1 л молока жирністю від 2,5%, бажано жирніше

350 г цукру

60 г вершкового масла

Спосіб приготування:

У широкій каструлі з товстим дном поєднуємо всі інгредієнти. Беріть найширшу каструлю у будинку. Важливо, щоб площа випаровування була великою. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до помірного і варимо до загустіння, іноді помішуючи. Залежно від різного молока час варіння буде різним. Готовому згущеному молоку даємо охолонути. Якщо зацукрилося, то просто ще раз закип’ятіть і додайте трохи молока. Надалі воно залишиться рідким.

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